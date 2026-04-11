Kevesebb döntés, jobb eredmény? – Egy egyszerű szokás segíthet a fogyásban

Egy friss kutatás szerint a fogyás egyik meglepően egyszerű kulcsa az lehet, ha valaki nem variálja túl a napi étkezéseit. A fogyás eredményesebb lehet azoknál, akik gyakrabban eszik ugyanazokat az ételeket, és a napi kalóriabevitelük is egyenletesebb marad.
2026 márciusában a Health Psychology folyóiratban a fogyásról jelent meg egy kutatás, mely 112 túlsúlyos vagy elhízott felnőtt 12 hetes fogyókúrás programját vizsgálta.

Fogyás egyszerűbben? – Segíthet, ha ugyanazokat az ételeket eszi
A fogyás mértéke nagyobb volt azoknál, akik gyakrabban ismételték ugyanazokat az ételeket és nassolnivalókat: 

ők átlagosan testtömegük 5,9 %-át adták le, míg a változatosabban étkezők 4,3 %-ot. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a stabilabb napi kalóriabevitel jobb eredményekkel járt együtt.

Miért segíthet az ismétlődő étrend a fogyásban?

A kutatás vezető szerzője szerint 

a mai étkezési környezetben az egészséges döntések folyamatos önkontrollt igényelnek, ezért a rutinszerű étkezés csökkentheti ezt a mentális terhet. 

Külső szakértők szerint az is sokat segíthet, ha valakinek nem kell naponta újra eldöntenie, mi legyen a reggeli vagy az ebéd, mert így könnyebb kitartani a terv mellett.

A fogyás eredményesebb lehet, ha valaki rutinszerűbben étkezik, és gyakrabban ismétli ugyanazokat a fogásokat
Fontos: nem csodaszer

Hangsúlyozták, hogy ez megfigyeléses vizsgálat volt, vagyis összefüggést talált, de nem bizonyította, hogy önmagában az ismétlődő étrend okozza a jobb eredményt. Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy 

a túl egyhangú étkezés könnyen tápanyaghiányhoz vezethet, ha nincs megfelelően összeállítva. 

Éppen ezért a rendszeresség hasznos lehet, de csak akkor, ha közben az étrend továbbra is kiegyensúlyozott marad – hívta fel a figyelmet a Fox News

Így ver át a BMI – itt egy sokkal jobb módszer a testzsír mérésére

Felejtsd el mindazt, amit eddig a testsúly méréséről gondoltál, mert a tudomány szerint a legtöbben rossz számokat figyelünk. Bár évtizedek óta a BMI alapján döntik el az orvosok, ki számít egészségesnek vagy épp túlsúlyosnak, egy friss kutatás szerint ez a módszer elavult és félrevezető.

Ez hihetetlen! Kiderült, min múlhat a tinédzserek mentális egészsége

Egy friss kutatás szerint nemcsak az számít, mit esznek a fiatalok, hanem az is, hogyan. A tinédzserek étrendje komoly hatással lehet a mentális egészségükre, különösen a depressziós tünetek kialakulásában.

 

 

