Sokkoló részletek derültek ki: fojtogatta barátnőjét az ismert üzletember

Ben Pasternak, a Simulate társalapítója ellen azért emeltek vádat, mert az ügyészek szerint bántalmazta, fojtogatta influenszer barátnőjét egy New York-i luxusszobában. Evelyn Ha azt állítja, a támadás után zúzódásai és légzési nehézségei lettek, ezért a saját biztonsága miatt kilépett a kapcsolatból.

Fojtogatta influenszer barátnőjét a vegán cég társalapítója (A kép illusztráció) Fotó: KATRIN BOLOVTSOVA /pexels

Lexushotelben fojtogatta influenszer barátnőjét a 26 éves vegán húsmágnás

Súlyos vádak miatt tartóztatták le New Yorkban a 26 éves Ben Pasternakot, a növényi alapú húsokat gyártó Simulate társalapítóját. Az ausztrál üzletembert azzal vádolják, hogy március 31-én bántalmazta akkori barátnőjét, a 27 éves Evelyn Ha influenszert a manhattani Baccarat Hotel egyik luxusszobájában, amelynek ára éjszakánként körülbelül 2000 dollár.

A büntetőfeljelentés szerint Pasternak feldühödött, amikor Ha megpróbálta lefilmezni őt a szállodában. Az ügyészek szerint a férfi mindkét kezével megszorította a nő nyakát, majd többször rácsapta az ajtót. Ha nyakán vörösödés, karjain és csípőjén zúzódások keletkeztek, torokfájásra és légzési nehézségre panaszkodott, ezért orvosi ellátásra szorult.

Pasternakot kedden vették őrizetbe, hetekkel az állítólagos támadás után. Testi sértéssel vádolják, de minden vádpontban ártatlannak vallotta magát. Ügyvédje szerint a férfi valóban ártatlan, és csak önvédelemből cselekedett.

Pasternak szóvivője azt állítja, hogy a kapcsolatban Evelyn Ha volt bántalmazó, féltékeny és fenyegető, aznap este pedig ő támadt rá a férfira. Ha egy YouTube-videóban arról beszélt, hogy komoly határokat léptek át, ezért saját biztonsága érdekében kilépett a kapcsolatból. Az ügy hátterében egy másik botrány is húzódik: Pasternakot kriptovaluta-befektetők is perlik, mert szerintük átverte őket – számolt be az esetről a Daily Mail.

Johnny Depp vs. Amber Heard: a per, ami undorító részleteivel sokkolta a világot

Johnny Depp és exneje között zajló bírósági ügy az elmúlt évek egyik legnagyobb nyilvánosságot kapott celebpere volt. Amber Heard neve az ügy kapcsán világszerte a közbeszéd középpontjába került, miután a tárgyalás során számos ellentmondásos vallomás, hangfelvétel és vitatott állítás került nyilvánosságra. A színésznő születésnapja alkalmából most felidézzük a per botrányos elemeit.