Hihetetlen: kiderült, miért lassult le a Föld

A Föld forgása nem olyan állandó, mint azt sokáig hittük: a bolygó „időmérőként” valójában meglepően pontatlan. Tudósok szerint még az ember által épített óriási létesítmények is képesek befolyásolni a napok hosszát – igaz, rendkívül apró mértékben – írja a BBC Science Focus.

A kínai Három-szurdok-gát miatt lassul a Föld forgása – Fotó: CFOTO / NurPhoto

A Föld forgása folyamatosan változik

Nincs két teljesen egyforma hosszúságú nap, mert a Föld forgása számos tényező hatására ingadozik. A földrengések például képesek felgyorsítani a bolygót: a 2011-es japán rengés 1,8 milliomod másodperccel rövidítette meg a napot. A Hold gravitációja ezzel szemben lassító hatású, az árapály-súrlódás miatt évszázadonként mintegy 2 ezredmásodperccel hosszabbodik egy nap. Ugyanakkor rövid távon ennek ellenkezője is előfordulhat: 2022. június 29. minden idők legrövidebb napja volt.

Egy kínai gát lassítja a Föld forgását?

A tudósok szerint az emberi tevékenység sem elhanyagolható tényező. A világ legnagyobb gátja, a kínai Három-szurdok-gát hatalmas víztömeget koncentrál egy helyre. Az óriási építmény mintegy 40 milliárd köbméter vizet képes tárolni, ami elegendő tömeget jelent ahhoz, hogy mérhető hatást gyakoroljon a bolygó működésére. Számítások szerint amikor a tározó teljesen fel van töltve, a nap hossza 0,06 mikro-szekundummal nő.

A jelenség oka a fizika egyik alapfogalma, a tehetetlenségi nyomaték: minél nagyobb tömeg helyezkedik el a forgástengelytől távolabb, annál inkább „fékezi” a forgást.

A gát esetében a felhalmozott víztömeg növeli ezt az ellenállást, így a Föld forgása enyhén lelassul. Emellett a pólusok helyzete is változhat, akár néhány centiméterrel.

Apró változás, mégis számít

Bár a hatás rendkívül kicsi, tudományos szempontból mégis jelentős. A műholdak és űrszondák pontos navigációjához elengedhetetlen a Föld forgásának és térbeli helyzetének precíz ismerete.

Az ilyen apró eltérések figyelmen kívül hagyása hibákhoz vezethet az űrmissziók során.

Éppen ezért ma már az idő mérését sem a Föld mozgásához kötik, hanem a céziumatom rezgéséhez. Mindez jól mutatja: bár egyetlen gát hatása szinte észrevehetetlen, az emberi beavatkozás összességében már képes kimutathatóan befolyásolni bolygónk működését.