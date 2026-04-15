Hihetetlen: kiderült, miért lassult le a Föld

A Föld forgása nem olyan állandó, mint azt sokáig hittük: a bolygó „időmérőként” valójában meglepően pontatlan. Tudósok szerint még az ember által épített óriási létesítmények is képesek befolyásolni a napok hosszát – igaz, rendkívül apró mértékben – írja a BBC Science Focus.
A Föld forgása folyamatosan változik
Nincs két teljesen egyforma hosszúságú nap, mert a Föld forgása számos tényező hatására ingadozik. A földrengések például képesek felgyorsítani a bolygót: a 2011-es japán rengés 1,8 milliomod másodperccel rövidítette meg a napot. A Hold gravitációja ezzel szemben lassító hatású, az árapály-súrlódás miatt évszázadonként mintegy 2 ezredmásodperccel hosszabbodik egy nap. Ugyanakkor rövid távon ennek ellenkezője is előfordulhat: 2022. június 29. minden idők legrövidebb napja volt.
Egy kínai gát lassítja a Föld forgását?
A tudósok szerint az emberi tevékenység sem elhanyagolható tényező. A világ legnagyobb gátja, a kínai Három-szurdok-gát hatalmas víztömeget koncentrál egy helyre. Az óriási építmény mintegy 40 milliárd köbméter vizet képes tárolni, ami elegendő tömeget jelent ahhoz, hogy mérhető hatást gyakoroljon a bolygó működésére. Számítások szerint amikor a tározó teljesen fel van töltve, a nap hossza 0,06 mikro-szekundummal nő.
A jelenség oka a fizika egyik alapfogalma, a tehetetlenségi nyomaték: minél nagyobb tömeg helyezkedik el a forgástengelytől távolabb, annál inkább „fékezi” a forgást.
A gát esetében a felhalmozott víztömeg növeli ezt az ellenállást, így a Föld forgása enyhén lelassul. Emellett a pólusok helyzete is változhat, akár néhány centiméterrel.
Apró változás, mégis számít
Bár a hatás rendkívül kicsi, tudományos szempontból mégis jelentős. A műholdak és űrszondák pontos navigációjához elengedhetetlen a Föld forgásának és térbeli helyzetének precíz ismerete.
Az ilyen apró eltérések figyelmen kívül hagyása hibákhoz vezethet az űrmissziók során.
Éppen ezért ma már az idő mérését sem a Föld mozgásához kötik, hanem a céziumatom rezgéséhez. Mindez jól mutatja: bár egyetlen gát hatása szinte észrevehetetlen, az emberi beavatkozás összességében már képes kimutathatóan befolyásolni bolygónk működését.
