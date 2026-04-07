A földönkívüliek bármikor elpusztíthatják az emberiséget – állítja egy kutató

Az ügy különösen azután kapott új lendületet, hogy Tim Burchett amerikai képviselő azt állította: ha az emberek megtudnák, milyen információkat kapott a földönkívüliekkel kapcsolatban, „éjszakánként nem tudnának aludni”, számolt be a New York Post.
Teljesen kiszolgáltatottak vagyunk a földönkívülieknek
A témával évtizedek óta foglalkozó kutató, Don Donderi szerint a helyzet sokkal súlyosabb, mint gondolnánk.
Olyan technológiájuk van, amellyel könnyedén felülmúlják a miénket”
– mondta a szakértő, aki szerint ezek az ismeretlen objektumok fejlett gépek, amelyeket nálunk technológiailag fejlettebb intelligenciák irányítanak.
A legriasztóbb állítása azonban ez volt: az idegen technológia akár egyetlen mikromásodperc alatt képes lehet eltörölni az emberiséget.
Nincs olyan emberi intézmény – sem kormány, sem az Egyesült Nemzetek –, amely képes lenne megállítani őket. Gyakorlatilag az ő kegyelmükön élünk”
– fogalmazott a kutató.
Obama és Trump is megszólalt
A kérdés politikai szinten is egyre gyakrabban kerül elő. Barack Obama egy interjúban úgy fogalmazott: „Léteznek… de én nem láttam őket.” Később pontosított: szerinte van esély a földönkívüli életre, de elnöksége alatt nem látott erre bizonyítékot.
Donald Trump eközben bejelentette, hogy megkezdik az idegenekkel kapcsolatos kormányzati iratok nyilvánosságra hozatalát.
Nem tudom, valósak-e, de komoly emberekkel találkoztam, akik furcsa dolgokat láttak az égen”
– magyarázta nemrég az elnök.
Titkok, meghallgatások és rejtélyes észlelések
Az elmúlt években több kongresszusi meghallgatást is tartottak az úgynevezett UAP-okról (azonosítatlan légi jelenségek). Egyes volt katonai és hírszerzési tisztviselők azt állították, hogy az amerikai kormány ismeretlen eredetű járműveket szerzett meg, és titkos programokban vizsgálja őket.
A Pentagon ugyanakkor elismerte: több száz észlelést rögzítettek, de nincs bizonyíték arra, hogy ezek földönkívüli eredetűek lennének.
Szakértői vita: valós fenyegetés vagy félrevezetés?
Nem mindenki ért egyet a drámai állításokkal. Sean Kirkpatrick, a Pentagon egykori UFO-irodájának vezetője keményen bírálta az ilyen kijelentéseket. Szerinte semmilyen bizonyíték nincs idegenekre, és a valódi veszélyt nem a földönkívüliek, hanem az emberi ellenfelek jelentik. Úgy véli, egyes körök szándékosan terjesztenek túlzó történeteket, ami „a kritikus gondolkodás eróziójához” vezet.
A kérdés továbbra is nyitott
Egy biztos: a titokzatos jelenségek, a politikai utalások és a szakértői viták egyre inkább felkorbácsolják a kedélyeket. Vajon valóban léteznek nálunk fejlettebb intelligenciák? És ha igen – barátok… vagy végzetes fenyegetés? A válasz egyelőre homályos.
