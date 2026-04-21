Japánban ismét megszólaltak a vészjelzések, több mint 170 ezren menekülnek

Erős földrengés rázta meg Japán északkeleti partvidékét, ami miatt cunamiriadót és tömeges kitelepítéseket rendeltek el. A földrengés Japánban azért vált különösen aggasztóvá, mert a hatóságok a következő egy hétben egy még nagyobb, 8-as erősséget is elérő rengés fokozott kockázatára figyelmeztettek.
A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a 7,7-es erősségű földrengés 2026. április 20-án, helyi idő szerint 16:53-kor pattant ki a Csendes-óceánban, Iwate prefektúra partjaitól, Tokiótól mintegy 530 kilométerre északra. A rengés után akár 3 méteres cunamihullámokra is figyelmeztettek, ezért több mint 170 ezer embert szólítottak fel arra, hogy hagyják el a tengerparti területeket, bár a legnagyobb ténylegesen mért hullám végül 80 centiméteres volt.

Földrengés Japánban: Egy légifelvétel a Sanriku partvidékét mutatja, ahol az április 20-i hatalmas földrengés okozta cunami vélhetően elérte Migagi prefektúrát, a japán szigetcsoport északi részének csendes-óceáni partvidékét 2026. április 21-én, egy nappal a földrengés után - An aerial photo shows the Sanriku coast, where the tsunami caused by massive earthquake on April 20th is believed to have reached in Migagi Prefecture, the Pacific coast of the northern part of the Japanese archipelago, on April 21, 2026, one day after the earthquake. Around 4:53 pm on April 20th, the earthquake with its epicenter off the coast of Sanriku, the Pacific coast of the northern part of the Japanese archipelago, occurred. According to the Japan Meteorological Agency, the epicenter was estimated to be about 19 km deep, and the earthquake's magnitude was 7.7 on the Richter scale. Tsunami warnings had been issued for the Pacific coast of Hokkaido, Aomori and Iwate Prefecture. The Sanriku coast is a rich fishing ground where seaweed and oyster farming are thriving, so there are concerns about the impact of tsunami. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Takehito Kobayashi / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Földrengés Japánban: Egy légifelvétel a Sanriku partvidékét mutatja, ahol az április 20-i hatalmas földrengés okozta cunami vélhetően elérte Migagi prefektúrát, a japán szigetcsoport északi részének csendes-óceáni partvidékét 2026. április 21-én, egy nappal a földrengés után
Fotó: TAKEHITO KOBAYASHI / Yomiuri / AFP

A földrengés Japánban újabb riadalmat keltett

A rengést Tokióban is érezni lehetett, a riasztások pedig Honshu és Hokkaidó több partszakaszára is kiterjedtek. A cunamiriadót később fokozatosan visszaminősítették, majd helyi idő szerint nem sokkal éjfél előtt teljesen feloldották. 

A photo shows the road toward the coast was closed by police after the Off the Coast of Hokkaido and Sanriku Subsequent Earthquake Advisory that struck off the coast of Iwate Prefecture, Japan, on April 20, 2026. Around 4:53 pm on that day, an earthquake with its epicenter off the coast of Sanriku occurred. According to them, the epicenter was estimated to be about 19 km deep, and the earthquake's magnitude was 7.7 on the Richter scale. The quake registered a seismic intensity of 5+ in Sanpachikamikita, Aomori Prefecture, and 5- in the northern coast, Iwate Prefecture. Tsunami warnings have been issued for the Pacific coast of Hokkaido and Iwate Prefecture. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by YOMIURI SHIMBUN / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Egy fotón látható, hogy a rendőrség lezárta a part felé vezető utat, miután 2026. április 20-án földrengésriadót adtak ki Hokkaidó és Sanriku partjainál, amely Ivate prefektúra partjainál csapott le Japánban
Fotó: YOMIURI SHIMBUN / Yomiuri

A japán hatóságok szerint ugyanakkor a következő napokban még erősebb földmozgás is bekövetkezhet, ezért további éberséget kérnek a lakosságtól.

Local people evacuate to community center after a tsunami warning is issued due to massive earthquake in Hidaka Town, Hokkaido Prefecture on April 20, 2026. Around 4:53 pm on the same day, the earthquake with its epicenter off the coast of Sanriku, the Pacific coast of the northern part of the Japanese archipelago, occurred. According to the Japan Meteorological Agency, the epicenter was estimated to be about 19 km deep, and the earthquake's magnitude was 7.7 on the Richter scale. The quake registered a seismic intensity of 5+ in Sanpachikamikita, Aomori Prefecture, and 5- in the northern coast, Iwate Prefecture. Tsunami warnings have been issued for the Pacific coast of Hokkaido and Iwate Prefecture. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Ryoichiro Kida / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Helyi lakosok evakuáltak a közösségi központba, miután cunamiriadót adtak ki a Hokkaido prefektúrában, Hidaka városában 2026. április 20-án történt nagy erejű földrengés miatt
Fotó: RYOICHIRO KIDA / Yomiuri / AFP

Evakuálás, fennakadások, de egyelőre nincs súlyos kár

A földrengés után számos településen rendeltek el evakuálást, több sintó gyorsvasúti járat leállt, és átmenetileg mintegy 100 háztartás maradt áram nélkül. A japán kormány első közlései szerint nem érkezett jelentés jelentős károkról vagy tömeges sérülésekről, és a közlekedés is még hétfő este fokozatosan helyreállt – számolt be a BBC.

A photo shows the monitor indicating Shinkansen service is suspended and crowded Sendai station in Sendai City, Miyagi Prefecture, after the earthquake that struck off the coast of Iwate Prefecture, Japan, on April 20, 2026. Around 4:53 pm on that day, an earthquake with its epicenter off the coast of Sanriku occurred. According to the Japan Meteorological Agency, the epicenter was estimated to be about 10 km deep, and the earthquake's magnitude was 7.5 on the Richter scale. The quake registered a seismic intensity of 5+ in Sanpachikamikita, Aomori Prefecture, and 5- in the northern coast, Iwate Prefecture. Tsunami warnings have been issued for the Pacific coast of Hokkaido and Iwate Prefecture. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Yusuke Matsumoto / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Egy fotón egy monitor látható, amely azt mutatja, hogy a Shinkansen szolgáltatás szünetel és zsúfolt a Sendai állomáson, Sendai városában, Miyagi prefektúrában, a 2026. április 20-án Japánban
Fotó: YUSUKE MATSUMOTO / Yomiuri

A 2011-es katasztrófa emléke miatt is különösen feszült a helyzet

Japánban minden hasonló rengés különösen érzékeny téma, mert a 2011-es, 9,0-es erősségű földrengés és az azt követő cunami több mint 18 ezer ember halálát okozta, valamint a fukusimai atomerőmű-balesethez vezetett. Az ország a Csendes-óceáni Tűzgyűrűn fekszik, ezért évente nagyjából 1500 földrengést regisztrálnak, és a világ 6-os vagy annál erősebb rengéseinek jelentős része is itt történik.

