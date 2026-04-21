Japánban ismét megszólaltak a vészjelzések, több mint 170 ezren menekülnek

A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a 7,7-es erősségű földrengés 2026. április 20-án, helyi idő szerint 16:53-kor pattant ki a Csendes-óceánban, Iwate prefektúra partjaitól, Tokiótól mintegy 530 kilométerre északra. A rengés után akár 3 méteres cunamihullámokra is figyelmeztettek, ezért több mint 170 ezer embert szólítottak fel arra, hogy hagyják el a tengerparti területeket, bár a legnagyobb ténylegesen mért hullám végül 80 centiméteres volt.
A földrengés Japánban újabb riadalmat keltett
A rengést Tokióban is érezni lehetett, a riasztások pedig Honshu és Hokkaidó több partszakaszára is kiterjedtek. A cunamiriadót később fokozatosan visszaminősítették, majd helyi idő szerint nem sokkal éjfél előtt teljesen feloldották.
A japán hatóságok szerint ugyanakkor a következő napokban még erősebb földmozgás is bekövetkezhet, ezért további éberséget kérnek a lakosságtól.
Evakuálás, fennakadások, de egyelőre nincs súlyos kár
A földrengés után számos településen rendeltek el evakuálást, több sintó gyorsvasúti járat leállt, és átmenetileg mintegy 100 háztartás maradt áram nélkül. A japán kormány első közlései szerint nem érkezett jelentés jelentős károkról vagy tömeges sérülésekről, és a közlekedés is még hétfő este fokozatosan helyreállt – számolt be a BBC.
A 2011-es katasztrófa emléke miatt is különösen feszült a helyzet
Japánban minden hasonló rengés különösen érzékeny téma, mert a 2011-es, 9,0-es erősségű földrengés és az azt követő cunami több mint 18 ezer ember halálát okozta, valamint a fukusimai atomerőmű-balesethez vezetett. Az ország a Csendes-óceáni Tűzgyűrűn fekszik, ezért évente nagyjából 1500 földrengést regisztrálnak, és a világ 6-os vagy annál erősebb rengéseinek jelentős része is itt történik.
