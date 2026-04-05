Új sebességhatár lépett életbe: aki rutinból vezet ezen a szakaszon, gyorsan bírságot kaphat

Bécs és Kismarton (Eisenstadt) között, az A3-as autópályán, 2026 áprilisának elején lépett életbe az a korlátozás, amely szerint a Hornstein pihenőhely után a korábbi 130 km/óra helyett 100 km/óra a megengedett sebesség. A forgalmi változás az ORF beszámolója szerint már másfél hete érvényben van, és sok autós csak későn veszi észre, hogy a vadátjáró után sebességmérésre számíthat.
Mi áll az A3-as autópálya forgalmi változása mögött?
A háttérben nem új közlekedési szabályozás, hanem építési munka áll: az EVN áramszolgáltató új acélcsöves oszlopokat telepít a térség 110 kV-os vezetékhálózatához. Emiatt az autópálya fölé védőhálót is kifeszítettek, az érintett közvetlen szakaszon pedig még szigorúbb, 80 km/órás korlátozás van érvényben.
Meddig marad érvényben?
Az ASFINAG tájékoztatása szerint a munkálatok és a sebességkorlátozás várhatóan 2026. május 9-ig marad érvényben.
A hatóságok ezért arra figyelmeztetnek, hogy ezen a részen most különösen fontos a táblák figyelése, mert a megszokás nem mentesít a bírság alól – hívja fel a figyelmet a KISALFOLD.
