Horrorisztikus jelenetek, a terror sikolyai - a tömegbe hajtott egy autó

A gázolás a forgalmas Argyll Streeten történt, a híres London Palladium közelében. A rendőrséget helyi idő szerint hajnali 4:30-kor riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy autó gyalogosokat ütött el egy népszerű szórakozóhely közelében.
A közösségi médiában terjedő felvételen jól látszik, hogy egy autó hirtelen a tömeg felé kanyarodik, egy nőt elsodor és maga alá gyűr, a jelenlévők pedig pánikszerűen rohannak neki segíteni. Egy szemtanú a becsapódás előtt kétségbeesetten kiabál: „El fogja ütni!” – számolt be az esetről a Daily Mail.
Influenszer is az áldozatok között?
A beszámolók szerint az egyik sérült nő egy influenszer lehet, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg. Egy 30-as éveiben járó nő életveszélyes állapotban van, egy 50-es férfi maradandó sérüléseket szenvedett, míg egy másik nő könnyebben sérült. A férfi a hírek szerint éppen egy elektromos rollert próbált feloldani, amikor elütötték.
A Metropolitan Police gyorsan akcióba lépett: egy 29 éves nőt a helyszínen letartóztattak. A gyanú: gyilkossági kísérlet, súlyos testi sértés, veszélyes vezetés és ittas vezetés. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az esetet nem terrorcselekményként kezelik.
Nyomozás zajlik a gázolás ügyében
Gondolataink a sérültekkel és családtagjaikkal vannak. Arra kérünk minden szemtanút, jelentkezzen – még a legapróbb információ is kulcsfontosságú lehet
– magyarázta Alison Foxwell nyomozó. A rendőrség szerint a környék még nyitva tartó szórakozóhelyei miatt sokan láthatták a történteket.
