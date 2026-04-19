Horrorisztikus jelenetek, a terror sikolyai - a tömegbe hajtott egy autó

A gázolás a forgalmas Argyll Streeten történt, a híres London Palladium közelében. A rendőrséget helyi idő szerint hajnali 4:30-kor riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy autó gyalogosokat ütött el egy népszerű szórakozóhely közelében.

Gázolás: egy 29 éves ittas nő a tömegbe hajtott, és több embert elütött, egy nő életveszélyben van – Fotó: X

A közösségi médiában terjedő felvételen jól látszik, hogy egy autó hirtelen a tömeg felé kanyarodik, egy nőt elsodor és maga alá gyűr, a jelenlévők pedig pánikszerűen rohannak neki segíteni. Egy szemtanú a becsapódás előtt kétségbeesetten kiabál: „El fogja ütni!” – számolt be az esetről a Daily Mail.

Influenszer is az áldozatok között?

A beszámolók szerint az egyik sérült nő egy influenszer lehet, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg. Egy 30-as éveiben járó nő életveszélyes állapotban van, egy 50-es férfi maradandó sérüléseket szenvedett, míg egy másik nő könnyebben sérült. A férfi a hírek szerint éppen egy elektromos rollert próbált feloldani, amikor elütötték.

A Metropolitan Police gyorsan akcióba lépett: egy 29 éves nőt a helyszínen letartóztattak. A gyanú: gyilkossági kísérlet, súlyos testi sértés, veszélyes vezetés és ittas vezetés. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az esetet nem terrorcselekményként kezelik.

Nyomozás zajlik a gázolás ügyében

Gondolataink a sérültekkel és családtagjaikkal vannak. Arra kérünk minden szemtanút, jelentkezzen – még a legapróbb információ is kulcsfontosságú lehet

– magyarázta Alison Foxwell nyomozó. A rendőrség szerint a környék még nyitva tartó szórakozóhelyei miatt sokan láthatták a történteket.

Woman Arrested for Attempted Murder After Car Hits Three Pedestrians

The incident occurred on Argyll Street in central London.

A woman in her 30s was taken to the hospital in critical condition.

A man in his 50s suffered life-altering injuries and was also hospitalized.

— T_CAS videos (@tecas2000) April 19, 2026

Erről is írtunk korábban az Origón:

Szörnyű tragédia: elgázolt egy 77 éves nőt, majd kilométereken át vonszolta

Megrázó baleset történt az Egyesült Királyságban: egy idős nőt halálra gázolt egy teherautó, majd a jármű több kilométeren keresztül magával sodorta. A nő holttestét később egy másik utcában találták meg a gázolás után.

Iskola mellett gázoltak: mentőhelikopterrel siettek a kórházba

Egy idős gyalogost elütöttek. Mentőhelikoptert kellett riasztani a helyszínre, hogy mielőbb kórházba szállítsák a gázolás sérültjét.