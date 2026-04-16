Szörnyű tragédia: elgázolt egy 77 éves nőt, majd kilométereken át vonszolta

A rendőrség közlése szerint a 77 éves gyalogost egy nehézteherautó ütötte el a Bradford egyik forgalmas útján, a Harrogate Road közelében szerda este. Nem sokkal a gázolást követően bejelentés érkezett arról, hogy egy nő holttestét találták meg a Neville Road területén, több mint három mérfölddel arrébb – számolt be a Mirror.

A nő belehalt a gázolásba

A hatóságok szerint nagy valószínűséggel a jármű sodorta magával az áldozatot a baleset helyszínétől egészen addig a pontig, ahol végül rátaláltak.

A nőt a helyszínen halottnak nyilvánították. Egy 55 éves férfit őrizetbe vettek veszélyes vezetés miatti halálokozás gyanújával, azonban később óvadék ellenében szabadlábra helyezték a nyomozás idejére.

A rendőrség szerint az eset rendkívül megrázó, és külön hangsúlyozták, hogy az áldozat családját speciálisan képzett szakemberek segítik.

