Gyalogtúra közben gázoltak el egy streamert – a nézők sokkot kaptak

Indiana államban gázolás érte Isaiah Thomast, aki „hmbl zayy” néven ismert a Twitch közösségében, miközben az Egyesült Államokon átívelő gyalogtúráját közvetítette élőben - tájékoztat a New York Post.
A beszámolók szerint a streamer az autópálya egyik sávjában haladt, miközben egy jármű biztosította mögötte az útvonalat. A mögöttes autóba azonban hátulról beleütközött egy másik jármű, amelynek következtében a védőként haladó autót előrelökte, és az eltalálta a gyalogló férfit.
Az ütközés pillanatai a közvetítésben is hallhatók és részben láthatók: fékcsikorgás előzte meg a becsapódást, amelynek hatására a streamer a földre került, felszerelése pedig az úttestre szóródott.
A gázolás után a streamer felszerelése az útra szóródott
A baleset után néhány másodperccel visszatért a kamera elé, és megmutatta a keletkezett károkat. A helyszínre a hatóságok mintegy húsz percen belül kiérkeztek, és ellátták a sérültet.
A kezdeményezés egy szakmai képzéseken alapuló alternatív oktatási modellt kínálna olyan fiatalok számára, akik nem kívánnak vagy nem tudnak hagyományos felsőoktatásban részt venni. A program többek között egészségügyi, műszaki és építőipari képzéseket foglalna magában. A gyűjtés során eddig közel 45 ezer dollár gyűlt össze a kitűzött célból.
A férfi elmondta, hogy hátmerevítőt viselt, amely szerinte hozzájárult ahhoz, hogy nem szenvedett súlyosabb sérüléseket. A gázolás idején túrájának 34. napján járt; az akció célja az volt, hogy mintegy 200 ezer dollárt gyűjtsön össze egy általa tervezett oktatási program megvalósítására.