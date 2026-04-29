Rendkívüli

Ettől rettegett mindenki:Trump hatalmas gyomrost adott a világnak

Ezt látnia kell!

Időzített bomba ketyeg a Föld körül: 3 nap alatt jöhet a teljes összeomlás

Gyalogtúra közben gázoltak el egy streamert – a nézők sokkot kaptak

Egy élő közvetítés közben történt közlekedési baleset miatt kórházba került egy amerikai tartalomgyártó. A gázolás egy jótékonysági célú gyalogtúra során következett be, amikor egy több járművet érintő ütközés sodorta veszélybe az érintettet.
Indiana államban gázolás érte Isaiah Thomast, aki „hmbl zayy” néven ismert a Twitch közösségében, miközben az Egyesült Államokon átívelő gyalogtúráját közvetítette élőben - tájékoztat a New York Post.

A gázolás pillanatai élő adásban is hallhatók voltak
Fotó: X/FearedBuck

A beszámolók szerint a streamer az autópálya egyik sávjában haladt, miközben egy jármű biztosította mögötte az útvonalat. A mögöttes autóba azonban hátulról beleütközött egy másik jármű, amelynek következtében a védőként haladó autót előrelökte, és az eltalálta a gyalogló férfit.

Az ütközés pillanatai a közvetítésben is hallhatók és részben láthatók: fékcsikorgás előzte meg a becsapódást, amelynek hatására a streamer a földre került, felszerelése pedig az úttestre szóródott.

A baleset után néhány másodperccel visszatért a kamera elé, és megmutatta a keletkezett károkat. A helyszínre a hatóságok mintegy húsz percen belül kiérkeztek, és ellátták a sérültet.

A férfi elmondta, hogy hátmerevítőt viselt, amely szerinte hozzájárult ahhoz, hogy nem szenvedett súlyosabb sérüléseket. A gázolás idején túrájának 34. napján járt; az akció célja az volt, hogy mintegy 200 ezer dollárt gyűjtsön össze egy általa tervezett oktatási program megvalósítására.

A kezdeményezés egy szakmai képzéseken alapuló alternatív oktatási modellt kínálna olyan fiatalok számára, akik nem kívánnak vagy nem tudnak hagyományos felsőoktatásban részt venni. A program többek között egészségügyi, műszaki és építőipari képzéseket foglalna magában. A gyűjtés során eddig közel 45 ezer dollár gyűlt össze a kitűzött célból.

