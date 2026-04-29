Gyalogtúra közben gázoltak el egy streamert – a nézők sokkot kaptak

Indiana államban gázolás érte Isaiah Thomast, aki „hmbl zayy” néven ismert a Twitch közösségében, miközben az Egyesült Államokon átívelő gyalogtúráját közvetítette élőben - tájékoztat a New York Post.

A gázolás pillanatai élő adásban is hallhatók voltak

A beszámolók szerint a streamer az autópálya egyik sávjában haladt, miközben egy jármű biztosította mögötte az útvonalat. A mögöttes autóba azonban hátulról beleütközött egy másik jármű, amelynek következtében a védőként haladó autót előrelökte, és az eltalálta a gyalogló férfit.

Az ütközés pillanatai a közvetítésben is hallhatók és részben láthatók: fékcsikorgás előzte meg a becsapódást, amelynek hatására a streamer a földre került, felszerelése pedig az úttestre szóródott.

A gázolás után a streamer felszerelése az útra szóródott

A baleset után néhány másodperccel visszatért a kamera elé, és megmutatta a keletkezett károkat. A helyszínre a hatóságok mintegy húsz percen belül kiérkeztek, és ellátták a sérültet.

Streamer “hmblzayy” who is walking from Philly to California was hit by a car in Indiana and had to be taken to the hospital. pic.twitter.com/kKpzTjyfAp — FearBuck (@FearedBuck) April 28, 2026