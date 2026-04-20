Több embert, köztük egy influenszert is elgázolt a X-Faktor sztárja

A gázolás miatt a hatóságok a 29 éves Gabrielle Carringtont, művésznevén RIELLE-t vették őrizetbe, akit gyilkossági kísérlettel, súlyos testi sértéssel és ittas vezetéssel gyanúsítanak. A gyanúsított nem ismeretlen: 2013-ban a Miss Dynamix nevű lányzenekar tagjaként döntős volt az X-Faktor című tehetségkutató műsornak, később pedig influenszerként vált ismertté, számolt be a Daily Mail.

Gázolás: a RIELLE művésznévre hallgató influenszer ezzel a fekete Mercedesszel hajtott bele a tömegbe – Fotó: rielleuk / Instagram

A kocsi alá szorult nőt, a 261 ezer Instagram-követővel rendelkező, lengyel származású Klaudia Zakrzewskát – közösségi médiás nevén „Klaudiaglam” – a beszámolók szerint egy dulakodási fajuló vita miatt gázolhatta el a „vetélytársa" a londoni Inca nightclub előtt. A felvételek szerint a jármű nagy sebességgel hajtott a tömegbe, és több embert is elsodort.

A gázolás legsúlyosabb sérültje egy ötvenes férfi

A legsúlyosabban egy ötvenes férfi sérült meg, aki életre szóló sérüléseket szenvedett, de egy másik nő is megsérült a balesetben. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és kórházba szállították a sérülteket.

A rendőrség szerint nem terrortámadásról van szó, ugyanakkor a körülmények rendkívül súlyosak. A nyomozók most azt próbálják kideríteni, mi vezetett a tragikus incidenshez, és pontosan mi történt a gázolás előtti percekben.

A hatóságok arra kérik a szemtanúkat, hogy jelentkezzenek, mert minden apró információ kulcsfontosságú lehet az ügy felderítésében.

