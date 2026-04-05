Részeg ámokfutó gázolt halálra két kisgyereket – sokkoló felvétel készült a borzalmas tragédiáról

A 64 éves Demosthenes Dias de Macedo nagy sebességgel haladt, amikor elvesztette az irányítást járműve felett a Diadema városában történt gázolásos baleset során. Az autó felcsapódott a járdára, ahol éppen gyerekek játszottak ugrókötelezve. Négy gyermeket sodort el a jármű, adott hírt a Sun.
Halálos gázolás: két gyermek meghalt a helyszínen
A tragédia során két kisgyermek – az ötéves Izaias és a tízéves Sophya – olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették. A másik két gyermeket kórházba szállították, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.
A péntek délutáni horrorbalesetet térfigyelő kamera is rögzítette. A felvételeken látható, ahogy az autó fékezés nélkül csapódik a járdára, ahol a gyerekek játszottak. A szemtanú, Alice Pereira elmondta: közvetlenül a baleset előtt lépett ki a kapun.
Ahogy kiléptem, az autó már repült felénk. Nagyon ijesztő volt, teljes sokk
– mondta. A nő szerint a sofőr megpróbált elmenekülni a helyszínről, miután kiszállt az autóból.
A lakók fogták el a sofőrt
A feldühödött helyiek azonban nem hagyták elszökni a férfit, visszatartották a rendőrök kiérkezéséig. A hatóságok szerint a sofőr egyértelműen ittas állapotban volt, amit az alkoholszonda is megerősített.
A rendőrség őrizetbe vette a sofőrt, akit szándékos emberöléssel és testi sértéssel vádolnak.
Gyászba borult a közösség
Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki a helyi közösségben, ahol a gyerekeket mindenki ismerte és szerette. A két áldozat holttestét az ország másik részére szállítják, ahol búcsúztatót és temetést tartanak.
Egy hétköznapi pillanat fordult át súlyos balesetbe a III. kerületben, amikor egy fiatal fiú figyelmen kívül hagyta a tilos jelzéseket. A HÉV a Határ úti megállónál elütötte a sínekre lépő gyereket.
Szabálytalan gyalogost ütöttek el egy zebrán. Fedélzeti kamera rögzítette a gázolást.