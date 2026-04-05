Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Fordulat a határ közelében talált robbanóanyag ügyében. Gázvezeték–szabotázs gyanújával elfogtak egy külföldi férfit, akiről a szerb hatóságok azt állítják, hogy katonai kiképzést kapott, és támadásra készülhetett.

Gázvezeték–szabotázs gyanúja után elfogták a feltételezett elkövetőt a szerb–magyar határ közelében

A gyanúsítottat azután vették őrizetbe, hogy a szerb–magyar határ közelében, a Török Áramlat vezetéke mellett két táskát találtak, bennük összesen mintegy négy kilogramm robbanóanyaggal.

Bár a hivatalos megerősítés még várat magára, a helyszínen a HírTV riportere úgy értesült, hogy a szerb biztonsági erőknek sikerült azonosítaniuk és őrizetbe venniük a feltételezett elkövetőket.

A szerb katonai elhárítás vezetője szerint már korábban is volt információjuk arról, hogy egy ilyen háttérrel rendelkező személy szabotázsakcióra készül.

Tudtuk, hogy egy katonai kiképzésű személy megpróbálhat szabotázst végrehajtani a gázvezeték ellen.

A gyanúsított kilétéről egyelőre kevés részletet hoztak nyilvánosságra, de azt megerősítették: nem szerb állampolgár, és nem kizárt, hogy szervezettebb háttér állhat mögötte.

Mi történt a gázvezeték–szabotázs után Magyarországon?

A hír Budapestre is azonnal eljutott. Vucsics szerb elnök személyesen tájékoztatta Orbán Viktort a történtekről, aki azonnali védelmi tanácskozást hívott össze. A döntés gyors volt: magyar katonákat vezényeltek ki a Török Áramlat magyarországi szakaszának védelmére.

Ez jól mutatja, mennyire komolyan veszik az ügyet. A vezeték kulcsszerepet játszik Magyarország energiaellátásában, így egy sikeres robbantás nemcsak műszaki, hanem gazdasági és ellátásbiztonsági problémát is okozott volna.