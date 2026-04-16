Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Olvasta?

gólya

Lenyűgöző felvétel – hatalmas gólyacsapat érkezik Európába – videó

Tegnap, 14:44
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Továbbra is látványos jelenetek kísérik a tavaszi madárvonulást Európában, a hétvégén pedig különösen nagy gólyacsapatot figyeltek meg Törökországban. A gólyák ezúttal Eskisehir közelében pihentek meg egy szántóföldön, mielőtt továbbindultak volna európai költőhelyeik felé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gólyamadarakköltöző madarak

Eskisehir, Törökország, 2026 áprilisa – A tavaszi időszakban ismét megélénkült a gólyák vonulása, amely minden évben sok természetkedvelő figyelmét felkelti. Szombaton egy hatalmas csapat pihent meg egy szántóföldön Eskisehir közelében, ahol rövid időre megálltak, hogy erőt gyűjtsenek a további úthoz. A madarak innen később tovább is indultak, céljuk pedig európai költőhelyeik elérése volt.

Gólyák lepték el a szántóföldet Törökországban: tovább tart a tavaszi vonulás
Fotó: MetFigyelő / Facebook / Képkivágás

A gólyák útja tavasszal is lenyűgöző

A gólyák vonulása minden tavasszal különleges látványt nyújt, hiszen ezek a madarak hosszú utat tesznek meg, mire visszaérnek megszokott fészkelőhelyeikre. 

Az ilyen pihenők különösen fontosak számukra, hiszen a több ezer kilométeres út során többször is meg kell állniuk.

A mostani törökországi jelenet jól mutatja, hogy a vonulás továbbra is intenzíven zajlik, és a következő hetekben várhatóan Európa több pontján is egyre több gólya bukkan fel.

Ez is érdekelheti:

Megelevenednek Hitchcock képkockái – de miért támadják az ablakokat a madarak? – videóval

Tavasszal egyre több helyen figyelnek fel a különös jelenségre: a tollas „agresszorok” órákon át kopogtatják az ablakokat és támadják a fényes felületeket. A madarak viselkedése mögött azonban jól ismert biológiai okok húzódnak meg.

Nagy a baj: drámaian fogyatkozik a hazai fecskeállomány

Az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben visszaesett a fecskék száma Magyarországon, ami mára nem csupán természetvédelmi problémává vált, hanem a közegészségügy szempontjából is egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Szakértői becslések szerint akár kétmillió fecske is hiányozhat a hazai állományból, ami komoly hatással van a rovarpopuláció alakulására és az ökológiai egyensúlyra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!