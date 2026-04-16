Lenyűgöző felvétel – hatalmas gólyacsapat érkezik Európába – videó

Eskisehir, Törökország, 2026 áprilisa – A tavaszi időszakban ismét megélénkült a gólyák vonulása, amely minden évben sok természetkedvelő figyelmét felkelti. Szombaton egy hatalmas csapat pihent meg egy szántóföldön Eskisehir közelében, ahol rövid időre megálltak, hogy erőt gyűjtsenek a további úthoz. A madarak innen később tovább is indultak, céljuk pedig európai költőhelyeik elérése volt.
A gólyák útja tavasszal is lenyűgöző
A gólyák vonulása minden tavasszal különleges látványt nyújt, hiszen ezek a madarak hosszú utat tesznek meg, mire visszaérnek megszokott fészkelőhelyeikre.
Az ilyen pihenők különösen fontosak számukra, hiszen a több ezer kilométeres út során többször is meg kell állniuk.
A mostani törökországi jelenet jól mutatja, hogy a vonulás továbbra is intenzíven zajlik, és a következő hetekben várhatóan Európa több pontján is egyre több gólya bukkan fel.
Ez is érdekelheti:
Megelevenednek Hitchcock képkockái – de miért támadják az ablakokat a madarak? – videóval
Tavasszal egyre több helyen figyelnek fel a különös jelenségre: a tollas „agresszorok” órákon át kopogtatják az ablakokat és támadják a fényes felületeket. A madarak viselkedése mögött azonban jól ismert biológiai okok húzódnak meg.
Nagy a baj: drámaian fogyatkozik a hazai fecskeállomány
Az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben visszaesett a fecskék száma Magyarországon, ami mára nem csupán természetvédelmi problémává vált, hanem a közegészségügy szempontjából is egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Szakértői becslések szerint akár kétmillió fecske is hiányozhat a hazai állományból, ami komoly hatással van a rovarpopuláció alakulására és az ökológiai egyensúlyra.