Lenyűgöző felvétel – hatalmas gólyacsapat érkezik Európába – videó

Eskisehir, Törökország, 2026 áprilisa – A tavaszi időszakban ismét megélénkült a gólyák vonulása, amely minden évben sok természetkedvelő figyelmét felkelti. Szombaton egy hatalmas csapat pihent meg egy szántóföldön Eskisehir közelében, ahol rövid időre megálltak, hogy erőt gyűjtsenek a további úthoz. A madarak innen később tovább is indultak, céljuk pedig európai költőhelyeik elérése volt.

Gólyák lepték el a szántóföldet Törökországban: tovább tart a tavaszi vonulás

Fotó: MetFigyelő / Facebook / Képkivágás

A gólyák útja tavasszal is lenyűgöző

A gólyák vonulása minden tavasszal különleges látványt nyújt, hiszen ezek a madarak hosszú utat tesznek meg, mire visszaérnek megszokott fészkelőhelyeikre.

Az ilyen pihenők különösen fontosak számukra, hiszen a több ezer kilométeres út során többször is meg kell állniuk.

A mostani törökországi jelenet jól mutatja, hogy a vonulás továbbra is intenzíven zajlik, és a következő hetekben várhatóan Európa több pontján is egyre több gólya bukkan fel.