Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Olvasta?

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Google Chrome

Figyeljen, ha Google Chrome-ot használ: titokban lophatják az adatait

2026. április 15. 20:57
Olvasási idő: 4 perc
Komoly figyelmeztetést adtak ki biztonsági szakértők. A Google Chrome bővítményei közül több mint száz titokban gyűjtheti a felhasználók adatait.
A Google Chrome-hoz készült érintett bővítmények első ránézésre hasznos eszközöknek tűnnek, valójában azonban komoly kockázatot jelentenek. A Socket elemzése alapján ezek az add-onok a háttérben adatokat szivárogtatnak ki, és ugyan különböző fejlesztők neve alatt futnak, mégis ugyanahhoz az infrastruktúrához kapcsolódnak – írja a Bild

Google Chrome-ban működő bővítmények szivárogtathatják az adatait – Fotó: Unsplash
Így lophatják el az adatait a Google Chrome-on keresztül

A kódok vizsgálata arra utal, hogy a programok mögött egyetlen, feltehetően orosz nyelvű hátterű csoport állhat. A bővítmények nemcsak adatokat gyűjtenek, hanem hirdetéseket jeleníthetnek meg, sőt akár kártékony kódokat is futtathatnak a felhasználók gépén.

A veszély különösen nagy, mert több népszerű szolgáltatást is célba vettek. Egyes bővítmények a Telegram felhasználóit támadják, és képesek lehetnek üzenetekhez vagy fiókokhoz hozzáférni. Mások a Google-fiókok adatait célozzák, illetve olyan platformok mögé bújnak, mint a YouTube vagy a TikTok.

Bár eddig „csak” mintegy 20 ezer letöltést regisztráltak, a szakértők szerint a kockázat ennél jóval nagyobb, mivel a fertőzött bővítmények gyorsan terjedhetnek.

Komoly változás jön a Gmailnél: ezt minden felhasználónak tudnia kell

Csendben, de annál komolyabb változás söpört végig a felhasználók körében. A Gmail két kulcsfontosságú funkciót törölt, amit milliók használtak nap mint nap.

Ez minden Gmail-felhasználót érinthet: itt az újabb botrány?

Adatvédelmi botrány körvonalazódik a Gmail körül. Egy szakértő szerint a Google 2025 októberétől automatikusan engedélyezte azt a beállítást, amely lehetővé teszi az e-mailek és csatolmányok elemzését mesterséges intelligencia fejlesztéséhez.

 

