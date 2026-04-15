Figyeljen, ha Google Chrome-ot használ: titokban lophatják az adatait

A Google Chrome-hoz készült érintett bővítmények első ránézésre hasznos eszközöknek tűnnek, valójában azonban komoly kockázatot jelentenek. A Socket elemzése alapján ezek az add-onok a háttérben adatokat szivárogtatnak ki, és ugyan különböző fejlesztők neve alatt futnak, mégis ugyanahhoz az infrastruktúrához kapcsolódnak – írja a Bild.

Google Chrome-ban működő bővítmények szivárogtathatják az adatait

Fotó: Unsplash

Így lophatják el az adatait a Google Chrome-on keresztül

A kódok vizsgálata arra utal, hogy a programok mögött egyetlen, feltehetően orosz nyelvű hátterű csoport állhat. A bővítmények nemcsak adatokat gyűjtenek, hanem hirdetéseket jeleníthetnek meg, sőt akár kártékony kódokat is futtathatnak a felhasználók gépén.

A veszély különösen nagy, mert több népszerű szolgáltatást is célba vettek. Egyes bővítmények a Telegram felhasználóit támadják, és képesek lehetnek üzenetekhez vagy fiókokhoz hozzáférni. Mások a Google-fiókok adatait célozzák, illetve olyan platformok mögé bújnak, mint a YouTube vagy a TikTok.

Bár eddig „csak” mintegy 20 ezer letöltést regisztráltak, a szakértők szerint a kockázat ennél jóval nagyobb, mivel a fertőzött bővítmények gyorsan terjedhetnek.

Komoly változás jön a Gmailnél: ezt minden felhasználónak tudnia kell

Csendben, de annál komolyabb változás söpört végig a felhasználók körében. A Gmail két kulcsfontosságú funkciót törölt, amit milliók használtak nap mint nap.

Ez minden Gmail-felhasználót érinthet: itt az újabb botrány?

Adatvédelmi botrány körvonalazódik a Gmail körül. Egy szakértő szerint a Google 2025 októberétől automatikusan engedélyezte azt a beállítást, amely lehetővé teszi az e-mailek és csatolmányok elemzését mesterséges intelligencia fejlesztéséhez.