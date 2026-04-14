Elon Musk exbarátnője mindenki elől ellopta a show-t

Grimes új dallal tért vissza a zenei világba a Coachella-fesztiválon. Elon Musk három gyermekének az édesanyja viharos időszakon van túl, de most úgy tűnik, ismét visszatér a zeneiparba – írja a Page Six.

Grimes a Coachella-fesztiválon Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Grimes a fesztiválon egy utolsó pillanatban összeállított vendégfellépéssel tért vissza a színpadra.

A svéd énekesnő a koncertjén előadta a Cobrah-val közösen írt új dalát, a „ Sign From God”-ot.

Grimes közel egy év után állt színpadra, a közönség pedig megőrült az új szám hallatán, és egy emberként tomboltak a zenére.

Grimes kitálalt: Elon Musk gyerekeinek varázserejük van

Meglepő és kissé misztikus részleteket árult el gyermekeiről Grimes – számolt be az esetről az Origo. Az énekesnő szerint Elon Musk gyerekei különleges személyiséggel rendelkeznek, egyikük pedig egészen elképesztő dolgot művelt. Grimes szerint az egyik gyermeke egy alkalommal „irányított” egy csapat hollót, amit ő maga sem tudott megmagyarázni.