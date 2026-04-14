Elon Musk exbarátnője mindenki elől ellopta a show-t

Hatalmas meglepetéssel várták a fesztiválozókat a Coachellán. Grimes koncertjén egy vadonatúj dallal rukkolt elő, ami azonnal a közönség kedvence lett.
Grimes új dallal tért vissza a zenei világba a Coachella-fesztiválon. Elon Musk három gyermekének az édesanyja viharos időszakon van túl, de most úgy tűnik, ismét visszatér a zeneiparba – írja a Page Six

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 12: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) Grimes performs with Cobrah at the Gobi Tent during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 12, 2026 in Indio, California. Amy Sussman/Getty Images for Coachella/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Grimes a Coachella-fesztiválon Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Grimes a fesztiválon egy utolsó pillanatban összeállított vendégfellépéssel tért vissza a színpadra. 

A svéd énekesnő a koncertjén előadta a Cobrah-val közösen írt új dalát, a „ Sign From God”-ot. 

Grimes közel egy év után állt színpadra, a közönség pedig megőrült az új szám hallatán, és egy emberként tomboltak a zenére. 

Grimes kitálalt: Elon Musk gyerekeinek varázserejük van

Meglepő és kissé misztikus részleteket árult el gyermekeiről Grimes – számolt be az esetről az Origo. Az énekesnő szerint Elon Musk gyerekei különleges személyiséggel rendelkeznek, egyikük pedig egészen elképesztő dolgot művelt. Grimes szerint az egyik gyermeke egy alkalommal „irányított” egy csapat hollót, amit ő maga sem tudott megmagyarázni. 

 

