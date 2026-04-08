Brutális gyermekgyilkosság: hátborzongató felvétel került elő a 7 éves kislány utolsó perceiről

A most nyilvánosságra hozott, fekete-fehér biztonsági kamera képén a kis Athena Strand látható közvetlenül a halála előtt. A felvételen a gyermek a futár furgonjának hátsó részében térdel, miközben a járművet vezető férfi látszólag nyugodtan halad tovább. Az ügyészek szerint a kép egyértelműen cáfolja a a gyermekgyilkosság elkövetőjének korábbi állításait, írja a New York Post.

A gyermekgyilkosság elkövetője később megmutatta, hova rejtette a kislány holttestét – Fotó: pexels.com / illusztráció

Beismerte tettét a gyermekgyilkosság elkövetője

A 34 éves futár, Tanner Horner a tárgyalás megkezdése előtt váratlanul beismerte bűnösségét. A férfi ellen emberrablás és 10 év alatti gyermek ellen elkövetett gyilkosság miatt emeltek vádat. Az esküdtszék most arról dönt, hogy halálbüntetést vagy életfogytiglani börtönt kapjon.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi egy csomag kézbesítése közben találkozott a kislánnyal a texasi otthonánál. Állítása szerint véletlenül elütötte őt, majd pánikba esve betuszkolta a furgonba. Bár a gyermek nem sérült meg súlyosan, a férfi attól tartott, hogy elmondja a történteket, ezért végzett vele.

Megfojtotta a kislányt

Az ügyészség szerint a kislány végig életben volt és tudatánál maradt a tragédia előtt. A férfi állítólag megfenyegette, majd megpróbálta eltörni a nyakát, végül puszta kézzel fojtotta meg a járműben.

A nyomozók a futárt egy, a házhoz kiszállított csomag alapján azonosították. A csomagban egy karácsonyi ajándék – Barbie baba – volt, amelyet a kislánynak szántak.

FedEx driver who is accused of abducting and strangling a seven-year-old girl, puts his face in his hand as a photo is displayed of him driving her to her death.



7-year-old Athena Strand was seen standing behind Tanner Horner in his FedEx truck.



A férfi később megmutatta a rendőröknek, hová rejtette el a gyermek holttestét. A tragédia után két nappal találták meg a kislányt.

A tárgyaláson az ügyészség további megrázó bizonyítékokat is bemutat, köztük egy hangfelvételt, amely állítólag a gyilkosság pillanatait rögzíti. A jelenlévők szerint ez az egyik legfelkavaróbb bizonyíték, amelyet valaha bíróságon lejátszottak.

Felfoghatatlan: saját gyermekeivel végzett az anya, majd felgyújtotta otthonukat

A minnesotai szövetségi bíróság esküdtszéke bűnösnek találta a 37 éves vádlottat két kiskorú gyermek halála ügyében. A testület elsőfokú gyilkosság és gyújtogatás miatt mondta ki a felelősségét, a beszámíthatatlanságra hivatkozó védekezést elutasította.