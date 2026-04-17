Hátborzongató gyilkosság: 14 éves lány holttestére bukkantak az ismert énekes kocsijában

A New York Post információi szerint a nyomozás még tavaly szeptemberben indult, amikor egy lefoglalt járműveket tároló telepen dolgozók furcsa szagot észleltek egy elszállított Teslából. A gyilkosság gyanúja csak később merült fel, miután kiderült, hogy a csomagtartóban egy eltűntként keresett 14 éves lány, Celeste Rivas feldarabolt holtteste volt.
A Los Angeles-i rendőrség hónapokon keresztül gyűjtötte a bizonyítékokat, miközben visszakövette az események idővonalát. A hatóságok szerint az ügy bonyolultságát növelte, hogy az áldozat már hosszabb ideje halott volt, mire rátaláltak, így a nyomozóknak az elejéről kellett újraépíteniük a történteket.
A gyilkosság nyomai D4vd énekeshez vezettek
A nyomok gyorsan a jármű tulajdonosához, a 21 éves David Burke-höz vezettek. Az előadó, D4vd egy hollywoodi dombokban található ingatlanban vették őrizetbe, jelenleg óvadék nélkül tartják fogva, az ügyet pedig az ügyészség elé terjesztik.
A rendőrség szerint Burke a kezdetektől együttműködött a hatóságokkal, ugyanakkor a nyomozás során több olyan bizonyíték is előkerült, amely megerősítette a gyanút. Tanúkat hallgattak ki, valamint fizikai bizonyítékokat gyűjtöttek, amelyek alapján végül elegendő ok állt rendelkezésre a letartóztatásához.
A nyomozás során további nyugtalanító részletek is napvilágra kerültek, köztük egy nagy hőmérsékleten működő égetőberendezés, amelyet abban az ingatlanban találtak, ahol az énekes korábban tartózkodott. A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérték a férfi mozgását, még akkor is, amikor Texasba utazott családjához.
Burke ügyvédei közölték: védencük ártatlan, és szerintük a bizonyítékok nem támasztják alá, hogy köze lenne a lány halálához. Hangsúlyozták, hogy egyelőre nem emeltek hivatalosan vádat ellene, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztázzák a nevét.
A hatóságok szerint az ügy részletei a következő napokban derülhetnek ki, a nyomozók pedig biztosak abban, hogy minden szükséges bizonyítékot összegyűjtöttek egy megalapozott eljárás lefolytatásához.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.