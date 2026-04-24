Rács mögé kerülhet a díjnyertes séf – gyilkossággal vádolják

Az Egyesült Államokban, a Massachusettsi Egyetem Amherst campusán történt súlyos bűncselekmény miatt őrizetbe vettek egy díjnyertes séfet. A gyilkosság gyanúja szerint Jeffrey MacDonald, az egyetem étkeztetési részlegének vezető sous séfje megölte feleségét egy egyetemi szállodai szobában - tájékoztat a New York Post.
A gyilkosság ügyében rendőrségi vizsgálat indult
A rendőrségi jelentések szerint a 36 éves férfi beismerte, hogy szándékosan bántalmazta feleségét, Emma MacDonaldt, aki a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat este riasztották a campus területén található szállodához, ahol egy erőszakos incidensről érkezett bejelentés.
Az intézkedés során a férfi ellenállt a rendőröknek, tárgyakat dobált, és egy rendőrt is megütött. A hatóságok végül megfékezték, majd a szobában megtalálták az áldozat holttestét. A nő súlyos sérülései alapján a nyomozók szerint egyértelmű volt az erőszakos támadás ténye.
Jeffrey MacDonald ellen elsőfokú gyilkosság, valamint hivatalos személy elleni erőszak miatt emeltek vádat. A férfi a bírósági meghallgatásán ártatlannak vallotta magát. Jelenleg óvadék nélkül tartják fogva, következő tárgyalását május 22-re tűzték ki.
Az egyetem vezetése közölte, hogy a történtek ellenére nincs további veszély a campuson. A közösséget hivatalos tájékoztatásban értesítették az esetről, amely jelentős megrendülést váltott ki.