Megdöbbentő felvétel látott napvilágot a nevető gyilkosról

Gyilkosság és kábítószer-kereskedelem vádjában találták bűnösnek azt a férfit, aki két éve halálra szurkált egy 21 éves egyetemistát Angliában, a twickenhami Strawberry Hill állomáson – írja a DailyMail.

Dino Donaldson és három társa 2024. január 8-án kábítószert akart eladni Anojan Gnaneswarannak. A két fiatal azonban összeszólalkozott, ezért Gnaneswaran felhívta a testvérét, aki egy barátjával a helyszínre sietett. A vitát nem tudták rendezni, mire Donaldson előrántott egy kést az övéből, és mellkason, hason, valamint combbon szúrta az egyetemistát.

Az áldozat testvére értesítette a mentőket, és azonnal megkezdte az újraélesztést, azonban a kiérkező mentő sem tudta megmenteni Gnaneswaran életét.

A kegyetlen gyilkos ezután egy társának dicsekedett el szörnyű tettével.

„Hátba szúrtam egy pasast, haver, hátba szúrtam, tesó – teljesen át szúrtam. Láttam, és éreztem, ahogy belemegy”

– hangzott el.

Donaldson ezután felsszált egy buszra, ahol a fedélzeti kamera rögzítette, hogy a férfi önfeledten nevet, és ökölpacsizik egyik bűntársával.

A rendőrök három nappal később az otthonában, egy szekrényben bujkálva találták meg Donaldsont, akit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek.

A tárgyalás után az esküdtszék bűnösnek találta Donaldsont gyilkosság és kábítószer-kereskedelem vádjában.

Hátborzongató gyilkosság, előre kitervelte a szörny a mészárlást

Ahogy arról az Origo már beszámolt, egy férfi csapdába csalta gyermeke édesanyját és közös kislányukat Texasban. A 30 éves John Mbuyi pénz ígéretével hívta a helyszínre a 33 éves Raissa Thatukilát és 6 éves lányukat, Nathy Mbuyit. A hatóságok szerint a férfi ezután tüzet nyitott rájuk az autójuknál, majd magával is végzett.

Ünneplésből vérontás: halálos lövés dördült a legénybúcsún

Egy oklahomai legénybúcsú végzetes fordulatot vett április elején. A vőlegény a gyanú szerint lelőtte egy barátját. A 21 éves fiatal a mellkasi lövés következtében később meghalt.