Kegyetlen gyilkosság, felkavaró dolgokat tett mostohatestvérével egy fiú

Gyilkossággal és nemi erőszakkal vádolnak egy 16 éves fiút Floridában. A vád szerint a tinédzser egy családi utazáson megerőszakolta, majd megölte 18 éves mostohatestvérét – írja a Guardian.

Felnőttként kell bíróság elé állnia a kegyetlen gyilkosság miatt a tininek

Timothy Hudson tavaly novemberben családjával a Carnival Horizon luxushajón nyaralt. Hudson mostohatestvérének, Anna Kepner holttestét egy ágy alatt találták meg az út során.

Az ügy Hudson életkora miatt eddig titkosított volt, azonban Beth Bloom miami-i szövetségi bíró kormányzati kérelemre úgy döntött, hogy a fiút felnőttként állítják bíróság elé – így nyilvánossá váltak a részletek.

Az orvosszakértő megállapította, hogy az áldozatot megerőszakolták, majd megfojtották. A nyomozók rövid időn belül eljutottak Hudsonhoz, aki ártatlannak vallotta magát.

A bíróság februárban elrendelte, hogy amíg a fiatal a nagybátyjánál lakik, elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. A döntésre az ügyészek fellebbezést nyújtottak be, amelyben azt kérik, hogy Hudsont a tárgyalásig tartsák őrizetben.

Öt évvel fiatalabb testvérét ölte meg egy 11 éves fiú Colorado államban, az Egyesült Államokban. Az áldozat az ötéves Elias Reliford volt, akit március 10-én találták holtan a család centenniali otthonában. A hatóságok a bátyját elsőfokú gyilkossággal vádolták meg az ügyben.

Megdöbbentő, előre kitervelt támadás rázta meg Texas egyik városát, ahol egy férfi a vád szerint csapdába csalta gyermeke édesanyját és közös kislányukat. A gyilkosság a rendőrség szerint nem hirtelen indulatból történt, hanem gondosan előkészített akció volt.