Hátborzongató gyilkosság, előre kitervelte a szörny a mészárlást

A texasi Haltom Cityben, a Birdville stadion parkolójában 2026. március 27-én, pénteken történt a gyilkosság, amikor a rendőrség szerint a 30 éves John Mbuyi pénz ígéretével hívta a helyszínre a 33 éves Raissa Thatukilát és 6 éves lányukat, Nathy Mbuyit. A hatóságok szerint a férfi ezután tüzet nyitott rájuk az autójuknál, majd magával is végzett; a rendőrség hétfőn már úgy fogalmazott, hogy egyértelműen előre megtervezett, szándékos emberölés történt.

Előre kitervelt gyilkosság rázta meg Texast, anya és lánya halt meg

Fotó: CBS News / Képkivágás

A gyilkosság oka egy családi vita lehetett

A rendőrségi közlés szerint a férfi és a nő között gyermekelhelyezési vita húzódott, és a gyanúsított komoly sérelmeket táplálhatott a gyermeke édesanyjával szemben. A nyomozók azt is közölték, hogy a férfi apja halála miatt nehéz lelkiállapotban volt, és korábban aggasztó kijelentéseket is tett a halállal kapcsolatban.

John Mbuyi, a 6 éves lánya, Nathy Mbuyit és Raissa Thatukila

Fotó: CBS News / Képkivágás / Haltom City Police Department

A lövöldözés egy iskola közelében történt, ezért az ügy különösen nagy megrázkódtatást okozott a helyieknek. A Birdville iskolakerület a történtek után segítséget és tanácsadást ajánlott fel az érintett diákoknak és családoknak – számolt be a New York Post.