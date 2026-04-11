Hátborzongató gyilkosság, előre kitervelte a szörny a mészárlást

Megdöbbentő, előre kitervelt támadás rázta meg Texas egyik városát, ahol egy férfi a vád szerint csapdába csalta gyermeke édesanyját és közös kislányukat. A gyilkosság a rendőrség szerint nem hirtelen indulatból történt, hanem gondosan előkészített akció volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A texasi Haltom Cityben, a Birdville stadion parkolójában 2026. március 27-én, pénteken történt a gyilkosság, amikor a rendőrség szerint a 30 éves John Mbuyi pénz ígéretével hívta a helyszínre a 33 éves Raissa Thatukilát és 6 éves lányukat, Nathy Mbuyit. A hatóságok szerint a férfi ezután tüzet nyitott rájuk az autójuknál, majd magával is végzett; a rendőrség hétfőn már úgy fogalmazott, hogy egyértelműen előre megtervezett, szándékos emberölés történt.

Előre kitervelt gyilkosság rázta meg Texast, anya és lánya halt meg
Előre kitervelt gyilkosság rázta meg Texast, anya és lánya halt meg
Fotó: CBS News / Képkivágás

A gyilkosság oka egy családi vita lehetett

A rendőrségi közlés szerint a férfi és a nő között gyermekelhelyezési vita húzódott, és a gyanúsított komoly sérelmeket táplálhatott a gyermeke édesanyjával szemben. A nyomozók azt is közölték, hogy a férfi apja halála miatt nehéz lelkiállapotban volt, és korábban aggasztó kijelentéseket is tett a halállal kapcsolatban.

John Mbuyi, a 6 éves lánya, Nathy Mbuyit és Raissa Thatukila
John Mbuyi, a 6 éves lánya, Nathy Mbuyit és Raissa Thatukila
Fotó: CBS News / Képkivágás / Haltom City Police Department

A lövöldözés egy iskola közelében történt, ezért az ügy különösen nagy megrázkódtatást okozott a helyieknek. A Birdville iskolakerület a történtek után segítséget és tanácsadást ajánlott fel az érintett diákoknak és családoknak – számolt be a New York Post.

Ez is érdekelheti:

Embertelen módon végezték ki a híres influenszert

Az edzőterem előtt lőttek le halálosan egy híres testépítőt és életmód-tanácsadót. Az influenszerre többször is rálőttek, az életét már nem tudták megmenteni.

Sokkoló: fagyasztóban találták meg a háromgyermekes anya holttestét

Egy háromgyermekes édesanya, Carolann Barraclough holttestére bukkantak saját otthonában, egy fagyasztóban Angliában, az ügy pedig megrázta a helyi közösséget. A sokkoló eset körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok.

 

 

