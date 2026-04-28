126 bírságot kapott gyorshajtás miatt, így próbálta megúszni a fizetést

Egy londoni férfi ügye borzolja a kedélyeket, miután a hatóságok szerint elképesztő számú szabálysértést követhetett el. A gyorshajtás miatt indult eljárás középpontjában egy 39 éves férfi áll, aki a vád szerint nemcsak a sebességhatárokat lépte túl rendszeresen, hanem megpróbálhatta kijátszani a rendszert is – írja a London - Now.
126 gyorshajtás után akár súlyos büntetés is jöhet
A vádak szerint a nyugat-londoni Ealingből származó Jimmy McIntyre hét hónap alatt,
2024. február 1. és augusztus 30. között összesen 126 alkalommal aktiválta a sebességmérő kamerákat.
Az ügy különösen súlyos, mert a hatóságok állítása szerint minden egyes esetnél hamis adatokat adott meg, hogy elkerülje a felelősségre vonást — ez pedig már nem egyszerű közlekedési szabálysértés, hanem az igazságszolgáltatás akadályozásának minősülhet.
A férfi az Isleworthi Koronabíróság előtt jelent meg, ahol nem vallotta magát bűnösnek az igazságszolgáltatás félrevezetésének vádjában. A vádirat szerint „126 alkalommal aktiválta a sebességmérő kamerákat, majd egy nem valós személy adatait adta meg”, ami alkalmas volt arra, hogy félrevezesse a hatóságokat.
Az ügyet tovább súlyosbítja, hogy egy korábbi meghallgatáson már beismerte: nem közölte korábbi büntetéseit egy biztosítótársasággal ugyanebben az időszakban.
Ez újabb kérdéseket vet fel a férfi hitelességével kapcsolatban.
A bíróság végül feltétel nélküli szabadlábra helyezte McIntyre-t, a tárgyalást pedig 2030. szeptember 9-re tűzték ki, amely várhatóan három napig tart majd. Az eljárás kimenetele komoly következményekkel járhat, hiszen ha bűnösnek találják, akár súlyos büntetésre is számíthat.
Az eset jól mutatja, hogy a sorozatos gyorshajtás és a hatóságok megtévesztése együtt már jóval súlyosabb jogi következményekkel járhat, mint egy-egy egyszeri szabálysértés.
