126 bírságot kapott gyorshajtás miatt, így próbálta megúszni a fizetést

Egy londoni férfi ügye borzolja a kedélyeket, miután a hatóságok szerint elképesztő számú szabálysértést követhetett el. A gyorshajtás miatt indult eljárás középpontjában egy 39 éves férfi áll, aki a vád szerint nemcsak a sebességhatárokat lépte túl rendszeresen, hanem megpróbálhatta kijátszani a rendszert is – írja a London - Now.

Gyorshajtás: egy londoni férfi 126 alkalommal kerülhetett traffipax elé, most bíróság előtt kell felelnie

126 gyorshajtás után akár súlyos büntetés is jöhet

A vádak szerint a nyugat-londoni Ealingből származó Jimmy McIntyre hét hónap alatt,

2024. február 1. és augusztus 30. között összesen 126 alkalommal aktiválta a sebességmérő kamerákat.

Az ügy különösen súlyos, mert a hatóságok állítása szerint minden egyes esetnél hamis adatokat adott meg, hogy elkerülje a felelősségre vonást — ez pedig már nem egyszerű közlekedési szabálysértés, hanem az igazságszolgáltatás akadályozásának minősülhet.

A férfi az Isleworthi Koronabíróság előtt jelent meg, ahol nem vallotta magát bűnösnek az igazságszolgáltatás félrevezetésének vádjában. A vádirat szerint „126 alkalommal aktiválta a sebességmérő kamerákat, majd egy nem valós személy adatait adta meg”, ami alkalmas volt arra, hogy félrevezesse a hatóságokat.

Az ügyet tovább súlyosbítja, hogy egy korábbi meghallgatáson már beismerte: nem közölte korábbi büntetéseit egy biztosítótársasággal ugyanebben az időszakban.

Ez újabb kérdéseket vet fel a férfi hitelességével kapcsolatban.

A bíróság végül feltétel nélküli szabadlábra helyezte McIntyre-t, a tárgyalást pedig 2030. szeptember 9-re tűzték ki, amely várhatóan három napig tart majd. Az eljárás kimenetele komoly következményekkel járhat, hiszen ha bűnösnek találják, akár súlyos büntetésre is számíthat.

Az eset jól mutatja, hogy a sorozatos gyorshajtás és a hatóságok megtévesztése együtt már jóval súlyosabb jogi következményekkel járhat, mint egy-egy egyszeri szabálysértés.

