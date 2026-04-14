Megdöbbentő dolgot állított a gyújtogató férfi, aki 500 millió dolláros kárt okozott

Gyújtogatás miatt emeltek vádat a 29 éves Chamel Abdulkarim ellen, aki felgyújtott egy kaliforniai raktárat, és közel 600 millió dollár értékű kár keletkezett – írja a Guardian.

Gyújtogatással vádolják a dolgozót, aki tüzet okozott egy raktárban Fotó: Youtube/Firstpost

A férfi egy hete, nem sokkal éjfél után gyújtotta fel a Kimberly-Clark papírtermékeket forgalmazó cég raktárát Ontarioban. A tűz pillanatok alatt elterjedt, a lángokat 175 tűzoltó fékezte meg.

A gyújtogatás után telefonon üzent egy munkatársának az elkövető

A hatóságok szerint a tűz után Abdulkarim SMS-t küldött egy munkatársának, amelyben Luigi Mangione-hoz – Mangionét azzal vádolják, hogy megölte Brian Thompsont, a UnitedHealthcare vezérigazgatóját – hasonlította magát.

A rendőrség olyan felvételeket is talált, amelyeken Abdulkarim WC-papírt és egyéb éghető anyagokat gyújt meg a raktárban. Ugyanezen a videón hallható, ahogy a férfi azt mondja, hogy nem keres eleget a megélhetéséhez.

Amennyiben bűnösnek találják, úgy Abdulkarimra akár 10 év börtönbüntetés is várhat.

Hat ember égett el elevenen: tűz pusztított egy távolsági buszon

Ahogy arról az Origo már beszámolt, tragikus baleset történt márciusban Svájcban. A fribourgi városi rendőrség szerint a busz Kerzersben, a Fribourg kantonban található városban, mintegy 20 kilométerre a svájci fővárostól, Bernből gyulladt ki. A tűzesetben hat ember meghalt, négyen megsérültek.