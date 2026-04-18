Brutális offenzíva jöhet: Oroszország a háború lezárására készül

Vadim Szkibickij az ukrán védelmi minisztérium Fő hírszerzési igazgatóságának (HUR) helyettes vezetője a Financial Timesnak adott interjúba beszélt a szárazföldi offenzíva lényegéről, Moszkva már most fokozza a rakéta- és dróntámadásokat. Ezek a lépések a háború következő szakaszának előkészítését szolgálják, különösen a kritikus infrastruktúra ellen – számolt be róla a Mandiner.

Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium

Új szakaszába léphet a háború

Oroszország havonta mintegy 60 Iszkander rakétát gyárt, és növeli indítókapacitását. Ukrajna ezzel szemben nem rendelkezik elegendő modern légvédelmi rendszerrel, például Patriot légvédelmi rendszerekkel az ország teljes védelméhez. A téli támadások súlyosan megrongálták az energiaellátó infrastruktúrát, amely továbbra is sérülékeny. Szkibickij úgy fogalmazott:

a csapások célja a csatatér előkészítése egy új tavaszi–nyári offenzívára.

Az orosz erők mintegy 680 ezer katonát állomásoztatnak Ukrajnában, és további 20 ezer fővel erősíthetik meg őket. Volodimir Zelenszkij szerint a Donbász teljes elfoglalásához

300 000 és egymillió közötti életet kellene feláldoznia Oroszországnak.

Ukrajna hangsúlyozza, hogy nem vonja ki csapatait a térségből, és folytatja az ellenállást.

Új korszak jöhet: Zelenszkij bejelentette, mire készül Ukrajna

Ukrajna egyszerre próbálja erősíteni légvédelmét és felkészülni a következő időszak kihívásaira a háborúban. Volodimir Zelenszkij szerint az ország már nemcsak külföldi segítségre támaszkodna, hanem saját fegyverek és rakéták gyártását is felgyorsítaná. Az ukrán vezetés napi szinten egyeztet partnereivel a modern védelmi rendszerekről, miközben hosszú távon önálló légvédelmi képességet akar kiépíteni.

Európa fegyvergyárrá válik, Moszkva már célkeresztbe tette

Egyre több európai ország növeli a fegyvergyártást Ukrajna támogatására, amit Oroszország nyílt fenyegetésként értékel. Moszkva már konkrét listát is közzétett azokról az európai üzemekről, amelyeket potenciális katonai célpontnak tekint. A feszültség ezzel új szintre léphet, mivel az orosz vezetés szerint ezek a lépések tovább sodorhatják Európát a konfliktusba.