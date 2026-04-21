Arra kérik az embereket, hogy készítsenek túlélőcsomagot vészhelyzet esetére

A háborús vészhelyzet és más rendkívüli helyzetek miatt indított kampányban a belga kormány arra biztatja az embereket, hogy állítsanak össze vészhelyzeti csomagot. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság felkészültebben reagáljon a katasztrófák és más válsághelyzetek idején.

Háborús vészhelyzet, vagy más katasztrófa esetén túlélőcsomag javasolt (illusztráció) Fotó: Dan Galvani Sommavilla/Pexels

A belga szövetségi kormány országos kampányt indított, amelyben arra kérik az embereket, hogy vészhelyzet esetére legalább 72 órára elegendő készlettel rendelkezzenek otthon. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság felkészültebben reagáljon olyan rendkívüli helyzetekre, mint egy nagyobb áramszünet, internetkimaradás, természeti katasztrófa vagy más válsághelyzet.

A kampány a Nemzeti Válságközpont négyéves tervének része.

Az első szakaszban a hatóságok arra helyezik a hangsúlyt, hogy az emberek válság idején megbízható információforrásokhoz jussanak,

ezért arra ösztönzik őket, hogy iratkozzanak fel a BE-Alert rendszerre, és kövessék a hivatalos tájékoztatási csatornákat.

A kormány azt javasolja, hogy

minden háztartás tartson otthon három napra elegendő ivóvizet, tartós élelmiszert, alapvető gyógyszereket, higiéniai termékeket, elemlámpát, elemeket és készpénzt.

Emellett egy kisebb, gyorsan magukkal vihető csomag összeállítását is kérik arra az esetre, ha hirtelen el kellene hagyni az otthont.

Bernard Quintin belügyminiszter szerint az elmúlt években nőtt a háborús helyzetek és a természeti katasztrófák kockázata, de hangsúlyozta, hogy a kampány célja a tudatosság növelése, nem a riadalomkeltés. A program később más veszélyhelyzetekre, például nukleáris incidensekre is kiterjed majd – olvasható a VRT.be oldalán.

Ezek a tippek sorsdöntőek lehetnek egy globális konfliktusban

A közel-keleti konfliktushelyzet miatt sokan egyre jobban aggódnak és a legrosszabbra készülnek. Bár a szakértők szerint nem kell világháborútól tartani, elárulták, milyen túlélőcsomagot érdemes előkészíteni egy esetleges vészhelyzet esetére.

Így készülnek az apokalipszisre a világ leggazdagabb emberei

A jövőkutatók szerint a ma ismert világunk akár már 100 éven belül elpusztulhat. A pesszimisták azt hangoztatják, hogy 2050-re az emberiség túlélésének esélye már csak 50 százalék lesz. A leginkább borúlátók egyenesen úgy véli, hogy már 2030-ban megtörténhet egy olyan esemény, amely katasztrofális hatással lesz az emberiség jövőjére. Ezért a világ leggazdagabb emberei arra készülnek, hogy vészhelyzetben luxusbunkerekbe menekülnek és elzárják magukat a külvilágtól.