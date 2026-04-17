Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

tűz

Nagy a baj! Lángra kapott egy amerikai atomhordozó – ijesztő részletek

Rutin karbantartás közben tört ki tűz az egyik legismertebb amerikai hadihajón, a helyzetet gyorsan megfékezték, de sérültek is vannak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzkarbantartáskigyulladttengerész

Tűz ütött ki kedden az Egyesült Államokban a USS Dwight D. Eisenhower hadihajó fedélzetén egy tervezett karbantartás során, három tengerész megsérült – közölte az amerikai haditengerészet intézete.

hadihajó
Kigyulladt egy hadihajó. Illusztráció. 
Fotó: Unsplash

Dráma a hadihajón: kigyulladt az egyik legismertebb amerikai anyahajó

A beszámoló szerint a tűz a Norfolk Haditengerészeti Hajógyár területén keletkezett, Portsmouth államban.

A haditengerészet szóvivője elmondta: a hajó legénysége és a hajógyári dolgozók azonnal reagáltak, és sikerült gyorsan lokalizálniuk, majd eloltaniuk a tüzet.

Az incidens során három tengerész megsérült, ellátásban részesültek, majd visszatértek szolgálati feladataikhoz.

 

