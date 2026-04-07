Családok előtt italoznak és szexelnek a hajléktalanok a nyílt utcán

Az Astoriában kialakult helyzet azért kapott nagy figyelmet, mert a forrás szerint a hajléktalan pár legalább egy hónapja él a queensi utcán, egy gyógyszertár és egy edzőterem között, jelentős mennyiségű szemét között. A környékbeliek azt állítják, hogy a páros többször botrányos viselkedést tanúsított, italozott, fenyegetően lépett fel vagy akár nyilvános szexuális kapcsolatot is létesített, amely családok és iskolás gyerekek előtt zajlott.
A hatóságok tehetetlennek mondják magukat
A beszámoló szerint a helyiek többször is jelezték a problémát a rendőrségnek, mégsem történt érdemi intézkedés.
A közlés alapján a hatóságok arra hivatkoznak, hogy a pár tartózkodási helye jogilag nem minősül felszámolható tábornak, mert nincs ott felépített szerkezet vagy sátor.
Emellett a rendőrség szerint a fellépéshez egyes esetekben nincs elegendő bizonyíték vagy jogi alap.
Egyre nagyobb a feszültség a hajléktalan pár miatt
A New York Post beszámolója szerint a lakók egy része már attól tart, hogy ha a város nem lép, előbb-utóbb önbíráskodásig fajulhat a helyzet. A helyzetet a városi hajléktalanpolitikával és a hatósági fellépés korlátaival magyarázzák, miközben azt is hangsúlyozzák, hogy a párnak elvileg lenne lehetősége menedékhelyet igénybe venni, de ezt nem teszik meg.
Hajléktalanok a budai panelházak tetején: ürülékkupacok mindenhol, a lakások sincsenek biztonságban
Elképesztő állapotok uralkodnak Budapest egyik legsűrűbben lakott városrészében. A hajléktalanok panelházak tetejére költöztek, ürülékkel szennyezik az épületeket, és a lakásokba is megpróbálnak betörni.
Szex a busz hátsó ülésén: mindenki szeme láttára esett egymásnak egy pár – videó
Egy férfi és egy nő egy emeletes buszon utaztak Londonban, ahol nem törődve azzal, ki látja őket, szexelni kezdtek. Az esetről videofelvétel is készült, a londoniak felháborodtak a nyilvános szex miatt.