Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Alekszandar Vucsics: Egy katonai rendfokozattal rendelkező migráns készült támadásra a Török Áramlat ellen

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
hajléktalan

Családok előtt italoznak és szexelnek a hajléktalanok a nyílt utcán

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly felháborodást váltott ki New York egyik városrészében egy utcán élő pár ügye, akik hetek óta egy forgalmas járdaszakaszt foglalnak el. A hajléktalan pár jelenléte a környéken élők szerint már nemcsak köztisztasági, hanem közbiztonsági kérdéssé is vált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hajléktalanközbiztonságnyilvános szex

Az Astoriában kialakult helyzet azért kapott nagy figyelmet, mert a forrás szerint a hajléktalan pár legalább egy hónapja él a queensi utcán, egy gyógyszertár és egy edzőterem között, jelentős mennyiségű szemét között. A környékbeliek azt állítják, hogy a páros többször botrányos viselkedést tanúsított, italozott, fenyegetően lépett fel vagy akár nyilvános szexuális kapcsolatot is létesített, amely családok és iskolás gyerekek előtt zajlott.

Hajléktalan pár miatt nő a feszültség New York egyik városrészében
Fotó: Jon Tyson / Unsplash

A hatóságok tehetetlennek mondják magukat

A beszámoló szerint a helyiek többször is jelezték a problémát a rendőrségnek, mégsem történt érdemi intézkedés. 

A közlés alapján a hatóságok arra hivatkoznak, hogy a pár tartózkodási helye jogilag nem minősül felszámolható tábornak, mert nincs ott felépített szerkezet vagy sátor. 

Emellett a rendőrség szerint a fellépéshez egyes esetekben nincs elegendő bizonyíték vagy jogi alap.

Egyre nagyobb a feszültség a hajléktalan pár miatt

A New York Post beszámolója szerint a lakók egy része már attól tart, hogy ha a város nem lép, előbb-utóbb önbíráskodásig fajulhat a helyzet. A helyzetet a városi hajléktalanpolitikával és a hatósági fellépés korlátaival magyarázzák, miközben azt is hangsúlyozzák, hogy a párnak elvileg lenne lehetősége menedékhelyet igénybe venni, de ezt nem teszik meg.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról