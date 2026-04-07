Családok előtt italoznak és szexelnek a hajléktalanok a nyílt utcán

Az Astoriában kialakult helyzet azért kapott nagy figyelmet, mert a forrás szerint a hajléktalan pár legalább egy hónapja él a queensi utcán, egy gyógyszertár és egy edzőterem között, jelentős mennyiségű szemét között. A környékbeliek azt állítják, hogy a páros többször botrányos viselkedést tanúsított, italozott, fenyegetően lépett fel vagy akár nyilvános szexuális kapcsolatot is létesített, amely családok és iskolás gyerekek előtt zajlott.

Hajléktalan pár miatt nő a feszültség New York egyik városrészében

A hatóságok tehetetlennek mondják magukat

A beszámoló szerint a helyiek többször is jelezték a problémát a rendőrségnek, mégsem történt érdemi intézkedés.

A közlés alapján a hatóságok arra hivatkoznak, hogy a pár tartózkodási helye jogilag nem minősül felszámolható tábornak, mert nincs ott felépített szerkezet vagy sátor.

Emellett a rendőrség szerint a fellépéshez egyes esetekben nincs elegendő bizonyíték vagy jogi alap.

Egyre nagyobb a feszültség a hajléktalan pár miatt

A New York Post beszámolója szerint a lakók egy része már attól tart, hogy ha a város nem lép, előbb-utóbb önbíráskodásig fajulhat a helyzet. A helyzetet a városi hajléktalanpolitikával és a hatósági fellépés korlátaival magyarázzák, miközben azt is hangsúlyozzák, hogy a párnak elvileg lenne lehetősége menedékhelyet igénybe venni, de ezt nem teszik meg.

Boozy homeless honeymooners have sex, defecate in street in Mamdani's old neighborhood - cops can't stop them https://t.co/MPevxSSka6 pic.twitter.com/gziMiXC0qe — New York Post (@nypost) April 4, 2026