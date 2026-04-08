Egy hétig hánykolódtak céltalanul a Csendes-óceánon, hihetetlen módon menekültek meg

Egy hétig hánykolódott a Csendes-óceánon egy család, mire az amerikai parti őrség a nyomukra bukkant. A rokonok – két férfi és egy nő – egy rövid hajóútra indultak volna, azonban elromlott a motor, így céltalanul sodródtak a nyílt vízen – írja a CBS News.

Tönkrement a hajó motorja, a család egy hétig hánykolódott a Csendes-óceánon (A kép illusztráció.)

A család március 30-án indult útnak a Mikronéziai Szövetségi Államok területén, Pápua Új-Guineától északkeletre a Fananu-szigetről a közeli Murillo-szigetig egy 7 méteres hajóval, de útközben meghibásodott a motor, így sosem jutottak célba.

A hatóságokat közel egy héttel a család indulása után értesítették, miután egyik szigeten sem találták őket. A parti őrség közel 50 ezer négyzetkilométernyi területet fésültek át, mire megtalálták az eltűnteket.

Az egyhetes céltalan sodródásban csodával határos módon senki sem sebesült meg. A parti őrség épségben partra vitte a családot.

A family in FSM was missing for a week. Our Joint Rescue Sub-Center Guam team was notified and coordinated the search. USCGC Midgett, already on patrol for our U.S. Navy partners, diverted and found them in 10-foot seas after midnight on Monday.



All three are home safe. That's… pic.twitter.com/frdTRtaRWH — U.S. Coast Guard Forces Micronesia Sector Guam (@uscgfmsg) April 7, 2026

