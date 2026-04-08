Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
hajó

Egy hétig hánykolódtak céltalanul a Csendes-óceánon, hihetetlen módon menekültek meg

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A parti őrség épségben talált meg egy családot, akik már egy hete a Csendes-óceánon hánykolódtak. A rokonság egy rövid hajóútra indult volna, azonban egy műszaki hiba miatt nem jutottak el a céljukig.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hajóparti őrségműszaki hiba

Egy hétig hánykolódott a Csendes-óceánon egy család, mire az amerikai parti őrség a nyomukra bukkant. A rokonok – két férfi és egy nő – egy rövid hajóútra indultak volna, azonban elromlott a motor, így céltalanul sodródtak a nyílt vízen – írja a CBS News

Tönkrement a hajó motorja, a család egy hétig hánykolódott a Csendes-óceánon (A kép illusztráció.)
Tönkrement a hajó motorja, a család egy hétig hánykolódott a Csendes-óceánon (A kép illusztráció.)

A család március 30-án indult útnak a Mikronéziai Szövetségi Államok területén, Pápua Új-Guineától északkeletre a Fananu-szigetről a közeli Murillo-szigetig egy 7 méteres hajóval, de útközben meghibásodott a motor, így sosem jutottak célba. 

A hatóságokat közel egy héttel a család indulása után értesítették, miután egyik szigeten sem találták őket. A parti őrség közel 50 ezer négyzetkilométernyi területet fésültek át, mire megtalálták az eltűnteket. 

Az egyhetes céltalan sodródásban csodával határos módon senki sem sebesült meg. A parti őrség épségben partra vitte a családot. 

Teherhajó ütközött egy hídnak Düsseldorf közelében

Ahogy arról az Origo már beszámolt, március végén egy teherhajó nekiütközött egy rajnai hídnak, és több konténer a folyóba zuhant Düsseldorf közelében. Legalább két konténer a Rajna-folyóba zuhant Neuss kikötőjében, de nem sérültek meg. A teherhajó beszorult a felhúzható híd alá, amelyet felvontak a hajó kiszabadítása érdekében, de ennek során további konténerek is a vízbe estek.

Diákokat szállító hajók borultak fel, ketten meghaltak

Ahogy arról az Origo már beszámolt, március közepén két ember életét vesztette, miután felborult több diákokat szállító csónak Japánban, Okinawa szigete mellett. A japán parti őrség közlése szerint két kisebb hajó – a Heiwa Maru és a Fukutsu – összesen 21 embert szállított, köztük 18 középiskolás diákot, akik Kiotó egyik iskolájából érkeztek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról