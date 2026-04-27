Óriási orosz leégés Afrikában – lelőtt helikopter, visszavonuló katonák, teljes káosz

Érdekes

Minden háztartásban ott van: filléres gyógyszer győzheti le a rákot

hajóbaleset

Tragédia vagy baleset? Tengerbe zuhant egy férfi a hajóról

Mentőcsónakokat is vízre bocsátottak, miután riasztás érkezett a Norwegian Breakaway fedélzetéről. A hajóbaleset után órákon át keresték az eltűnt férfit a nyílt tengeren.
Hajóbaleset történt Massachusetts partjainál: a Norwegian Breakaway tengerjáró fedélzetéről a vízbe esett egy legénységi tag a Bermuda és Boston közötti út során. A parti őrség nagy erőkkel indított keresést, de az akciót később felfüggesztették – írja a CBS News.

A hajóbaleset során a vízbe esett a legénység egyik tagja – Fotó: Pexels

Nincs magyarázat a rejtélyes hajóbalesetre

A hajóbaleset vasárnap hajnalban történt Cape Cod partjaitól mintegy 12 mérföldre, Wellfleet közelében, ahol egy biztonsági kamera rögzítette, amint a Norwegian Breakaway egyik legénységi tagja a vízbe esik. A fedélzeten azonnal „ember a vízben” riasztást adtak ki, és az utasok beszámolói szerint mentőcsónakokat is vízre bocsátottak.

Az amerikai parti őrség tájékoztatása szerint a kereséshez több egység is csatlakozott. 

Egy helikopter hajnali 1:15 körül érkezett a helyszínre, majd a Provincetown-i állomás egységei is segítették a kutatást. Később egy másik helikopter is átfésülte a térséget, azonban a műveletet vasárnap dél körül felfüggesztették, mivel nem érkezett új információ.

A Norwegian Breakaway vasárnap délelőtt futott be Boston Black Falcon termináljára, miközben a fedélzeten még zajlottak a keresési és mentési műveletek. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az eltűnt személy nevét, és azt sem tudni, pontosan mi vezetett a hajóbalesethez. A parti őrség a keresést új információ hiányában ideiglenesen felfüggesztette.

Teherhajó ütközött egy hídnak Düsseldorf közelében

Baleset történt kedden Düsseldorf közelében, amikor egy teherhajó nekiütközött egy rajnai hídnak, és több konténer a folyóba zuhant. A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, miközben azt is figyelték, történt-e szennyezés a Rajnában.

 

Elsüllyedt egy hajó Romániában, keresik a legénység tagjait

Elsüllyedt egy vontatóhajó Romániában a Fekete-tengeren. A fedélzeten tartózkodó legénység mindegyik tagja életét vesztette, a hatóságok vizsgálják a hajóbaleset körülményeit.

 

 

