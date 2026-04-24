Több mint 100 hajóroncsot találtak a kulcsfontosságú tengeri szorosnál

A Gibraltári-szoros és a hozzá kapcsolódó Algecirasi-öböl régóta kulcsfontosságú tengeri útvonal Európa és Afrika között. A kutatók 151 víz alatti lelőhelyet találtak, köztük 124 hajóroncs maradványait.
A lelőhelyek az ókori pun civilizációtól a római és középkori korszakokon át egészen a modern időkig őrzik az emlékeket. A hajóroncs leletek bizonyítják, hogy a térség évszázadokon át jelentős kereskedelmi és katonai csomópont volt, emiatt számos hajóroncsot rejt a mély írjaa CNN.

124 hajóroncsot találtak a mélyben
Hajóroncsok a Gibraltári-szorosnál

A legkorábbi felfedezett roncs az i. e. 5. századból származik, és valószínűleg Cádizból szállított rakományt. A modern kori leletek közül kiemelkednek a napóleoni háborúk idején elsüllyedt hajók.

A kutatók még egy második világháborús olasz „Maiale” mini tengeralattjáró maradványait is azonosították.

A szoros stratégiai jelentősége miatt szinte minden hajó itt halad át, gyakran az öbölben várva a kedvező időjárást. Korábban alig ismerték ezt a víz alatti örökséget, mivel kevés régészeti kutatás zajlott a területen.

A klímaváltozás és az áramlatok változása azonban újabb roncsokat tesz láthatóvá a tengerfenéken.

A kutatók modern geofizikai eszközökkel térképezték fel a lelőhelyeket, majd búvárokkal vizsgálták meg azokat. Bár eddig csak sekély mélységben kutattak, a szakértők szerint még sok, akár őskori maradvány is rejtőzhet a mélyben.

Alagút kötheti össze Európát és Afrikát a tenger alatt

A Gibraltári alagút projekt célja, hogy vasúti összeköttetést hozzon létre Európa és Afrika között a Gibraltári-szoros alatt. A beruházás jelentősen felgyorsíthatná a személy- és áruszállítást, erősítve a gazdasági kapcsolatokat a két kontinens között. Ugyanakkor a projekt megvalósítása rendkívül összetett és költséges, mivel a nagy mélység és a bonyolult geológiai viszonyok komoly mérnöki kihívásokat jelentenek, ezért egyelőre még előkészítési szakaszban van.

 

2000 éves hajóroncs került elő a török partoknál

Egy több mint kétezer éves hajóroncsot fedeztek fel Törökország partjainál nemrég, amely különleges állapotban megőrzött kerámiákat rejtett. A rakomány – tálak, edények és tányérok – szinte érintetlen maradt, mivel egy agyagréteg természetes védelemként óvta meg őket az évszázadok során.

 

 

 

