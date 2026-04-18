Nem hiszi el, mi számít tiltott tárgynak a hajókon

A hajóút sokak számára a gondtalan kikapcsolódás és a folyamatos felfedezés ideális kombinációja: minden nap új kikötő, miközben nem kell állandóan csomagolni. A tengerjáró hajók világa szigorúbb szabályok szerint működik, mint egy hagyományos szálloda: a poggyászra vonatkozó előírások különösen szigorúak, és több hétköznapi tárgy is tiltólistára kerülhet – írja a Travelbook.
Mit nem lehet magunkkal vinni hajóútra?
A hajó indulása előtt minden utas biztonsági ellenőrzésen esik át, a csomagokat pedig a repülőterekhez hasonlóan átvilágítják. Amit nem engedélyeznek, azt elkobozzák, súlyos esetben pedig akár az utazás megkezdését is megtagadhatják.
1. Kábítószerek, CBD-termékek
A kábítószerek minden formája tiltott a hajóutakon, beleértve a kannabiszt is, még akkor is, ha az indulási országban legális. A CBD-tartalmú termékek – bár sok helyen szabadon kaphatók – több hajótársaságnál szintén tiltottak.
2. Fegyverek
Lőfegyverek, kések és egyéb fegyverek természetesen nem kerülhetnek fel a hajóra. Meglepő módon a játékfegyverek és élethű utánzatok is tiltottak, ezeket a biztonsági ellenőrzésen elkobozzák azokat.
3. Éles és szúró tárgyak
A kisebb zsebkés, nagyobb olló vagy bizonyos szerszámok is problémásak lehetnek. Ezek sorsáról a biztonsági személyzet dönt, sok esetben a hajóút végéig megőrzik őket, és csak kiszálláskor adják vissza.
4. Vasaló, vízforraló és egyéb tűzveszélyes eszközök
A tűzvédelem kiemelt fontosságú a hajókon, ezért minden erősen felmelegedő eszköz tiltott. Ide tartozik a vasaló, a vízforraló és az elektromos takaró is. Egyes hajszárítók és hajformázók használata is korlátozott lehet.
5. Alkohol csak szigorú feltételekkel
A legtöbb hajótársaság nem engedi, hogy az utasok alkoholt vigyenek fel a fedélzetre. Ha mégis találnak ilyet a csomagban, azt rendszerint a hajóút végéig visszatartják. Egyes társaságoknál csak korlátozott mennyiségű, parton vásárolt alkohol vihető fel.
6. Romlandó élelmiszerek
A csomagolt nassolnivalók általában engedélyezettek, de a házi készítésű ételek, friss gyümölcsök és sütemények többnyire nem vihetők fel a fedélzetre higiéniai és szabályozási okokból.
7. Drónok
A drónok felvitele sok esetben megengedett, de a fedélzeten történő használatuk tiltott. Gyakran csak a parton, szigorú feltételek mellett engedélyezik őket.
8. Sértő ruházat
A rasszista, erőszakos vagy sértő feliratokat tartalmazó ruházat viselése nem megengedett a hajóutakon.
