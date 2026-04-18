Emberekre vadásztak pénzért egy elátkozott vidéken – sokan odavesztek

A spagettiwestern királya egyértelműen Sergio Leone, aki forradalmi munkáival, grandiózus jeleneteivel és emlékezetes karaktereivel az egyetemes filmművészet csúcsaira juttatta a sajátosan amerikai műfajt, a westernt. Leone mellett azonban nem szabad megfeledkezni egy másik olaszról, egy másik Sergióról, Corbucciról sem, akit a magyar közönség a Bud Spencer- és Terence Hill-filmekből (Kincs, ami nincs, És megint dühbe jövünk), valamint a Django című klasszikusból ismerhet. Sergio Corbucci életműve azonban jóval több ennél: Leone mellett ő is sokat tett a westernfilmek diadalmenetéért. A jelen írásban bemutatott Halál csöndje (Il grande silenzio) az egyik legkegyetlenebb western, amelynek befejezése olyan erővel sújt le a nézőre, mintha a rendező egyenesen egy hatlövetűből tüzelne.

Halál csöndje: A képen Klaus Kinski a rettegett fejvadász szerepében Fotó: ADELPHIA COMPAGNIA CINEMATOGRAFI / Collection ChristopheL via AFP

Egy legendás rendező: Sergio Corbucci

Kétségkívül hatalmas rendezőről van szó, aki még a Volt egyszer egy Vadnyugat alkotójánál is komorabb látásmódot képvisel, és sok tekintetben élesebben kiforgatja a westernmítoszt, mint sokan mások a 60–70-es évek olasz spagettiwesternjeivel vagy revizionista alkotásaikkal. Még arra is képes, hogy a saját maga által kanonizált végső leszámolást megsemmisítse: ami a Djangóban még a hős nagy pillanata volt, azt a Halál csöndjében felrúgja, mintha egyenesen a nézőnek szánna egy golyót, és lerántja a filmet a valóság hideg poklába.

A film brutálisan nihilista alkotás, melynek cselekménye a hó alá temetett Utah egyik isten háta mögötti vidékére visz, ahol pénzre éhes fejvadászok gyilkolják a törvény elől menekülő nyomorultakat. A rend és az igazság nem létező kifejezések ezen a hegyvidéki településen. Ebbe a fagyott világba érkezik néma főhősünk, a páratlan fegyverforgató, aki saját szabályai szerint száll szembe a vérdíjvadászokkal. Ellenfele Loco (Klaus Kinski), a kegyetlen fejvadász, akinek puszta jelenléte is azt jelzi, hogy a klasszikus amerikai western vasalt ingű cowboyainak uralma itt véget ért.

Fotó: 7e Art/Adelphia Compagnia Cinema

Miről szól a Halál csöndje?

A Halál csöndje 1899 telén játszódik Utah állam Snow Hill nevű, hó alá temetett településén és környékén, ahol az éhínség, a nyomor és a kilátástalanság már felőrölte a helyiek életét. A legszegényebbek lopásra kényszerülnek, emiatt törvényen kívülivé válnak, majd a hegyek közé menekülnek, ahol fejvadászok kezdenek vadászni rájuk. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a város gazdasági és jogi rendjét ugyanaz a korrupt érdekcsoport tartja kézben: a törvény, a pénz és a gyilkosság egyetlen rendszerben működik.

Ebben a közegben jelenik meg egy néma pisztolyhős, aki gyerekkori traumáival viaskodik, és egészen sajátos módszerrel küzd ellenfelei ellen: addig provokálja őket, amíg azok fegyvert nem rántanak, így önvédelemre hivatkozva ölhet.

Fő ellenfele Loco (Klaus Kinski), a kegyetlen és ravasz fejvadász, aki pontosan érti ezt a taktikát, és képes a törvény keretein belül is ugyanúgy gyilkolni, mint nyílt brutalitással. Közben megjelenik Pauline, az özvegy, aki személyes bosszút akar állni a fejvadászokon, valamint Burnett seriff (Frank Wolff), aki rendet próbálna tenni, de egy olyan világba érkezik, ahol a törvény már rég elvesztette erkölcsi tartását. A film így bosszútörténetként indul, de fokozatosan egy egész közösség pusztulásának és reményvesztettségének történetévé válik.