Közeleg a vég? Ez az egyszerű teszt 24 órával előre jelzi a halált

Egy új kutatás szerint a halál előrejelzése 24 órás pontossággal is lehetséges. A módszer bizonyos esetekben akár 95 százalékos pontosságot is mutathat, és segítheti a családok felkészülését a végső órákra – írja a Daily Mail.

Halál előrejelzése: új szemteszt mutathatja meg, mikor jön el a vég

Egy dél-koreai kutatás szerint a szaruhártya-reflex vizsgálata fontos új eszköz lehet a halál előrejelzése során. A tanulmányban 112, előrehaladott daganatos, hospice ellátásban lévő beteg állapotát követték, akikről az orvosok úgy ítélték meg, hogy már csak 1–2 hetük lehet hátra. Az ápolók naponta háromszor ellenőrizték a szaruhártya-reflexet, amely a szem természetes pislogási reakciója.

A vizsgálat során steril eszközzel finoman megérintették a szaruhártyát, és rögzítették, hogy a reflex megmaradt, csökkent vagy teljesen eltűnt.

A 112 beteg közül 110 egy héten belül meghalt. Azoknál, akiknél a reflex teljesen hiányzott, több mint ötször nagyobb volt az esélye annak, hogy 24 órán belül bekövetkezik a halál, mint azoknál, akiknél a reflex még részben vagy teljesen jelen volt. Ebben a csoportban a 24 órán belüli halálozás aránya 70,7 százalék volt.

A kutatók szerint a reflex eltűnése az agytörzs fokozatos működésromlására utalhat, amely a légzés és a tudat fenntartásáért is felelős.

Amikor a vizsgálatot a Richmond Agitáció–Szedáció Skálával kombinálták, még pontosabb összefüggést találtak: a mélyen szedált betegek közül 71,2 százalék halt meg 24 órán belül, ha hiányzott a reflex, míg ez az arány 37,1 százalék volt azoknál, akiknél megmaradt.

A szakértők szerint a módszer más ismert halálközeli jelekkel együtt tovább javíthatja a halál előrejelzésének pontosságát. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kutatás kisméretű mintán alapult, ezért további vizsgálatok szükségesek a szélesebb körű alkalmazás előtt.