Haldokló betegek vallottak a látomásaikról – döbbenetes részletek

A halál előtti látomások témáját olasz szakemberek vizsgálták palliatív ellátásban dolgozó orvosok, ápolók és pszichológusok tapasztalatai alapján. A kutatás szerint a halálos betegek utolsó időszakában gyakran ismétlődő álmok és élmények jelennek meg.

Halál előtti látomások a haldokló betegek utolsó napjaiban (A kép illusztráció)

Egy friss kutatás szerint a halálos betegek életük utolsó szakaszában gyakran hasonló álmokat és látomásokat élnek át. Az olaszországi Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia szakemberei 239 palliatív ellátásban dolgozó orvost, ápolót és pszichológust kérdeztek meg arról, milyen élményekről számoltak be nekik haldokló pácienseik. Az eredmények alapján több visszatérő motívum rajzolódott ki.

A leggyakoribbak közé tartoztak az elhunyt szerettekkel való találkozások. Több beteg arról beszélt, hogy álmában egy elveszített családtag vagy házastárs várta őt, ami a kutatók szerint gyakran a belső béke és az elfogadás jele lehet. Sokaknál jelentek meg átmenetet jelképező képek is, például ajtók, lépcsők vagy fény. Egy páciens például úgy írta le az élményét, hogy mezítláb haladt egy nyitott, világos ajtó felé.

Nem minden látomás volt megnyugtató. Egyes betegek nyomasztó, félelmetes képekről számoltak be, amelyek mögött a szakemberek feldolgozatlan érzelmi konfliktusokat vagy az elengedéstől való félelmet sejtenek. Más álmok viszont kifejezetten szépek és békések voltak, például természeti képekkel vagy szimbolikus alakokkal.

A kutatók szerint ezek az életvégi álmok és látomások segíthetnek a betegeknek abban, hogy szimbolikus formában közelítsenek a halálhoz. Úgy vélik, a megnyugtató élmények lelki támaszt adhatnak, a nyugtalanító képek pedig kielégítetlen érzelmi vagy klinikai szükségletekre utalhatnak – írja a Daily Mail.

Döbbenetes felfedezés: ez történik a halál pillanatában

Az emberiséget évezredek óta foglalkoztatja a kérdés, hogy mi történik velünk a halál pillanatában. Most tudósok egy lépéssel közelebb kerültek a halálközeli élmény megfejtéséhez.

Visszajött a halálból, s amit a túloldalon látott, az hihetetlen volt

Egy sürgősségi műtét során – miután elveszítette kisbabáját – két percre hivatalosan is halottnak nyilvánították. Ez idő alatt olyan tapasztalatban volt része, amely örökre megváltoztatta az élethez és halálhoz való hozzáállását.