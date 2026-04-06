Fordulat jöhet a halálos rák elleni harcban, váratlan helyről érkezett a segítség

Kutatók azt találták, hogy bizonyos agysejtek aktívan segíthetik a glioblasztóma, vagyis az egyik leghalálosabb agydaganat növekedését. Ezek a sejtek olyan jeleket küldenek a ráksejteknek, amelyek erősítik a daganatot és támogatják a terjedését. Amikor ezt a kommunikációt laboratóriumi modellekben blokkolták, a rák növekedése jelentősen lelassult. A felfedezés azért különösen fontos, mert egy már létező HIV-gyógyszer is új kezelési lehetőséget jelenthet a halálos agydaganat ellen – írja a Sciencedaily.com.

HIV-gyógyszer segíthet egy halálos agydaganat leküzdésében ( a kép illusztráció)

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Halálos agydaganat: új reményt hozhat egy HIV-gyógyszer

A kanadai kutatók új gyenge pontot találtak a glioblasztómában, vagyis az egyik legagresszívebb és jelenleg gyógyíthatatlan agydaganatban. A felfedezés lényege, hogy bizonyos agysejtek nemcsak elszenvedik a daganat jelenlétét, hanem aktívan segíthetik is annak növekedését. A kutatók szerint ez új kezelési irányt nyithat meg egy olyan betegségben, ahol a túlélést sok esetben még mindig csak hónapokban mérik.

Nemcsak a daganatsejtek számítanak

A vizsgálat arra jutott, hogy a glioblasztóma nem egyszerűen rákos sejtek halmaza, hanem egy összetett sejtes környezet, ahol az egyes sejtek folyamatosan kommunikálnak egymással. A kutatók az úgynevezett oligodendrocitákra figyeltek fel, amelyek normális esetben az idegrostok védelmében játszanak szerepet. Most azonban azt találták, hogy ezek a sejtek képesek megváltoztatni viselkedésüket, és olyan jeleket küldeni a daganatsejteknek, amelyek segítik a tumor túlélését és terjedését.

A laboratóriumi modellekben, amikor ezt a kommunikációt blokkolták, a daganat növekedése jelentősen lelassult. Ez arra utal, hogy a glioblasztóma fennmaradása részben attól is függ, milyen támogatást kap a környezetében lévő sejtekből.

HIV-gyógyszer segíthet a rák ellen

A kutatók azonosítottak egy CCR5 nevű receptort is, amely fontos szerepet játszik ebben a jelátviteli folyamatban. Ennek azért van különös jelentősége, mert ezt a célpontot már most is támadja egy ismert HIV-gyógyszer, a Maraviroc.

Mivel ez a készítmény már engedélyezett és használatban van, elméletben gyorsabban lehetne bevonni a glioblasztóma kezelésének vizsgálatába, mint egy teljesen új gyógyszert.

A mostani eredmények azt erősítik meg, hogy a glioblasztóma elleni küzdelemben nem elég csak magát a daganatot támadni, a körülötte működő sejtes kapcsolatokat is meg kell bontani. A kutatás ezért nemcsak egy új biológiai mechanizmust tárt fel, hanem egy lehetséges, már létező gyógyszerhez kapcsolódó terápiás utat is kijelölt.