Tehetetlenül nézték a földről a tragédiát, a tudta nélkül ugrott a halálba az ernyős

Szörnyet halt egy ejtőernyős Kentben, a Headcorn repülőtéren, miután kiugrott egy repülőgépből, az ernyője viszont nem nyílt ki. A halálos balesetnek többen is szemtanúi voltak – írja a DailyMail.

Halálos baleset történt Kentben: nem nyílt ki egy ejtőernyős ernyője, azonnal szörnyet halt (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A mentőszolgálat a rendőrség segítségével kereste meg az 50 év körüli férfit, de az életét már nem tudták megmenteni.

Lucy Barrett, aki szemtanúja volt a tragikus balesetnek, elmondta, hogy ő is ejtőernyős ugrásért állt sorba, több emberrel együtt. Barrett elmondása szerint többeket traumatizált az eset, először fel sem fogták, hogy mi történt.

Öten vagyunk a csoportunkban, és láttuk, hogy valami, ami embernek tűnt, zuhan, és az ejtőernyő nem nyílt ki

– mondta a nő.

A csoportvezetők akkor realizálták, hogy baj van, amikor a hatfős csoportból csak öt ejtőernyőst találtak meg. Ezután a többi csoport ugrását törölték és értesítették a hatóságokat.

A rendőrség a helyszínen megerősítette, hogy egy 50 év körüli férfi elhunyt a helyszínen. A haláleset körülményeit vizsgálják.

Skydiver in his 50s dies after jumping out of plane at aerodrome as police probe 'unexplained' death https://t.co/EzOzxzVou5 — Daily Mail (@DailyMail) April 7, 2026

Ahogy arról az Origo már beszámolt, március végén tragédiába torkollt egy előzési kísérlet Kenyában. A balesetet az okozta, hogy a teherautó vezetője megelőzte az előtte haladó kerékpárosokat, de már nem tudott visszasorolni a sávjába, és frontálisan összeütközött a vétlen kisbusszal. A hatóságok beszámolója szerint tízen a helyszínen vesztették életüket, öten a kórházba szállítás után hunytak el.

Ön tudja, melyik ülések a legbiztonságosabbak statisztikailag a repülőgépen? A szakértők szerint a túlélési esélyek szempontjából a helyválasztás és a vészhelyzeti kijárathoz való közelség kiemelt jelentőségű. A vészkijárathoz legközelebb eső sorban ülni a legbiztonságosabb, hiszen minél közelebb van az utas a kijárathoz, annál gyorsabban ki tud jutni. Erről bővebben az Origo oldalán olvashat.