ejtőernyős

Tehetetlenül nézték a földről a tragédiát, a tudta nélkül ugrott a halálba az ernyős

Tragikus haláleset történt az Egyesült Királyságban, miután egy ejtőernyősnek ugrás közben nem nyílt ki az ernyője. A halálos balesetnek több szemtanúja is volt, az eset a helyszínen tartózkodókat traumatizálta. A rendőrség a helyszínen vizsgálja a tragédia körülményeit.
ejtőernyősrepülőgéphalálos baleset

Szörnyet halt egy ejtőernyős Kentben, a Headcorn repülőtéren, miután kiugrott egy repülőgépből, az ernyője viszont nem nyílt ki. A halálos balesetnek többen is szemtanúi voltak – írja a DailyMail. 

Halálos baleset történt Kentben: nem nyílt ki egy ejtőernyős ernyője, azonnal szörnyet halt (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A mentőszolgálat a rendőrség segítségével kereste meg az 50 év körüli férfit, de az életét már nem tudták megmenteni. 

Lucy Barrett, aki szemtanúja volt a tragikus balesetnek, elmondta, hogy ő is ejtőernyős ugrásért állt sorba, több emberrel együtt. Barrett elmondása szerint többeket traumatizált az eset, először fel sem fogták, hogy mi történt. 

Öten vagyunk a csoportunkban, és láttuk, hogy valami, ami embernek tűnt, zuhan, és az ejtőernyő nem nyílt ki

 – mondta a nő. 

A csoportvezetők akkor realizálták, hogy baj van, amikor a hatfős csoportból csak öt ejtőernyőst találtak meg. Ezután a többi csoport ugrását törölték és értesítették a hatóságokat. 

A rendőrség a helyszínen megerősítette, hogy egy 50 év körüli férfi elhunyt a helyszínen. A haláleset körülményeit vizsgálják. 

