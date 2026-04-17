Váratlan fordulat: egy tollvonással eltörli a halálbüntetést egy ország

A bejelentés szerint a halálos ítélet alatt álló személyek büntetését életfogytiglani börtönbüntetésre változtatják.

Min Aung Hlaing eltörölte a halálos ítéleteket Mianmarban

Fotó: SAI AUNG MAIN / AFP

Több mint 4000 embert érint a halálos ítéletek eltörlése

A döntés minden érintettre egységesen vonatkozik.

A halálra ítélt személyek büntetését életfogytiglani börtönbüntetésre változtatják”

– közölte a 69 éves extábornok.

Emberi jogi aktivisták szerint a 2021-ben hatalomra került katonai junta több évtizedes szünet után újraindította a hatalom ellen fellépők kivégzését. Az ENSZ szerint a következő évben több mint 130 embert ítéltek halálra, de a pontos számokat nehéz megállapítani a polgárháború sújtotta országban, ahol átláthatatlan az igazságszolgáltatási rendszer működése.

A pénteki intézkedést szélesebb körű amnesztia keretében jelentették be a mianmari újév alkalmából; több mint 4 300 embert kell szabadon engedni, köztük mintegy 180 külföldi állampolgárt. Emellett minden 40 év alatti büntetést egy hatodával csökkenteni kell.

Csökkentették az ország legismertebb politikai foglyának számító, Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kji börtönbüntetését is. Az ország egykori vezetőjének ügyvédje azt mondta, a 80 éves, korábban 27 év börtönre ítélt Szú Kji büntetését is hatodával mérsékelték.

A 2021-es puccsal eltávolított Szú Kjit csalás és korrupció miatt ítélték el, a vádakat azonban a volt vezető szövetségesei politikailag motiváltnak nevezték.

Min Aung Hlaingot a múlt héten iktatták be az elnöki posztra, ami a rezsim bírálói szerint nem más, mint a katonai diktatúra meghosszabbítása civil álruhában.

