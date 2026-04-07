Halálra késelte tanárnőjét egy 17 éves diák – vérfagyasztó részletek

Halálra késelte tanárnőjét egy diák az oroszországi Permi határterületen kedden – közölték a helyi hatóságok.

Oleszja Baguta, aki orosz nyelvet és irodalmat tanított egy dobrjankai iskolában, Perm régióban, kedd reggel nagyon súlyos állapotban került kórházba, miután az iskola bejárata közelében megkéselték - mondta el Dmitrij Mahonyin regionális kormányzó. "A támadó egy 17 éves tinédzser volt" - írta a Telegramon, hozzátéve, hogy a fiút a rendőrség őrizetbe vette. "Sajnos az orvosok minden erőfeszítése ellenére nem tudták megmenteni" - áll az üzenetben.

Az orosz Nyomozó Bizottság szerint az 1970-ben született tanárnő osztályfőnöke volt a fiúnak, akinek indítéka egyelőre nem ismert. A diák és tanára között hosszú ideje konfliktus állt fenn. A fiúnak tanulmányi problémái voltak, és egyszerűsített tanterv szerint tanult

– közölték a hatóságok.

Az incidenst követően a régióban minden oktatási intézményben megerősítették a biztonsági intézkedéseket - közölte a terület oktatási minisztériuma.

Az év eleje óta az orosz hatóságok több erőszakos incidensről számoltak be oktatási intézményekben, köztük két késes támadásról egy uráli egyetemen és egy szibériai iskolában, valamint egy légpuskás támadásról egy közép-oroszországi tanintézetben.

Késelés történt egy iskolában, két gyerek életveszélyes sérülést szenvedett

Súlyos késelés történt egy londoni középiskolában, két fiú életveszélyes sérüléseket szenvedett. A támadás az iskola területén zajlott, ahol a diákokat és a tanárokat teljesen váratlanul érte az erőszak.

Véres támadás, iskolában késelte meg társát egy diák

Egy muraszombati (Murska Sobota) szakközépiskolában tanítási időben késsel megsebesített egy tanulót egy másik diák, a feltételezett elkövetőt a rendőrség röviddel az eset után elfogta. Az iskolai késelés során egy lány könnyebb sérüléseket szenvedett, az intézményben ideiglenesen megszakították az oktatást, az eset körülményeit pedig a hatóságok vizsgálják.