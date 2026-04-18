Rejtélyes halálsorozat: tudósok tűnnek el vagy halnak meg furcsa körülmények között

A 34 éves Amy Eskridge még 2022-ben hunyt el az alabamai Huntsville-ben. Halálát hivatalosan öngyilkosságként jegyezték fel, de azóta is kevés részlet látott napvilágot az esetről. Most azonban a neve ismét felbukkant, miután több más, hasonló területen dolgozó szakember halála vagy eltűnése is gyanút keltett. A közös pont? Mindannyian érzékeny kutatási területeken dolgoztak, hívta fel a figyelmet a rejtélyes halálsorozatra a foxnews.com.

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, kivizsgálják a rejtélyes halálsorozatot – Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Titkos kutatásokat végeztek a halálsorozat szereplői

Eskridge nem hétköznapi projekteken dolgozott. Társalapítója volt az Institute for Exotic Science nevű szervezetnek, és saját állítása szerint olyan kísérleti meghajtási technológiákkal foglalkozott, mint az úgynevezett „antigravitáció”.

Korábbi nyilatkozataiban arról beszélt, hogy munkája miatt:

zaklatások érték

fenyegetéseket kapott

szabotázst tapasztalt

Egy interjúban még azt is mondta, hogy azok a kutatók, akik áttörést érnek el, gyakran eltűnnek a nyilvánosság elől. Fontos azonban, hogy ezek az állítások nem bizonyítottak, és hivatalosan nem támasztotta alá őket senki.

Egyre több furcsa eset – de van kapcsolat?

Eskridge esete mellett több más, magas szintű kutató neve is felmerült, köztük William Neil McCaslandé, Monica Jacinto Rezáé, Nuno Loureiróé, vagy éppen Frank Maiwaldé. A lista hosszú, és az érintettek mind olyan területeken dolgoztak, amelyek az amerikai nemzetbiztonság szempontjából is kiemelten fontosak. Ennek ellenére a hatóságok eddig semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy az esetek összefüggnének.

Az ügy politikai szintre is emelkedett. Donald Trump amerikai elnöke újságíróknak azt mondta: „Remélem, véletlen egybeesésről van szó, de hamarosan kiderítjük.” A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt pedig hangsúlyozta, hogy minden érintett hatóság – köztük az FBI is – részt vesz a vizsgálatban.

Az amerikai energiaügyi minisztériumhoz tartozó National Nuclear Security Administration szintén megerősítette, hogy vizsgálják az ügyeket. Ugyanakkor hangsúlyozták: jelenleg nincs bizonyított kapcsolat az egyes halálesetek és eltűnések között.