Ijesztő mellékhatások derültek ki erről a népszerű csodaszerről

A halolaj régóta ismert az omega-3 zsírsavak miatt, amelyeknek számos jótékony hatást tulajdonítanak. Azonban új kutatások szerint az omega-3 hatása nem minden helyzetben kedvező, különösen agysérülések esetén, ahol bizonyos összetevők akár lassíthatják is a regenerációt - tájékoztat a Science Daily.

A halolaj összetevői eltérően hatnak az agyra

Milyen hatással van a halolaj az agyműködésre?

A halolaj fő összetevői, az omega-3 zsírsavak – különösen a DHA – fontos szerepet játszanak az idegsejtek felépítésében és működésében.

Hozzájárulhatnak a memória, a koncentráció és az általános kognitív teljesítmény fenntartásához.

Ugyanakkor a kutatások szerint az EPA nevű összetevő eltérően viselkedik. Bizonyos esetekben, például ismétlődő enyhe agysérülések után, gyengítheti az agyi erek stabilitását és lassíthatja a gyógyulási folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy az omega-3 hatása erősen függ a szervezet állapotától.

Mikor lehet káros a halolaj fogyasztása?

A halolaj fogyasztása nem minden esetben problémamentes. Különösen kockázatos az alábbi esetekben:

ismétlődő traumás agysérülések esetén;

ha a szervezetben felhalmozódik az EPA;

bizonyos anyagcsere-folyamatok megváltozása mellett;

ha a vérerek regenerációja már eleve sérült.

Ilyen helyzetekben a halolaj kapszula szedése nem feltétlenül segíti, sőt akár hátráltathatja is a felépülést.

Milyen mellékhatásai lehetnek a halolajnak?

A halolaj általában biztonságosnak számít, de bizonyos esetekben mellékhatások is jelentkezhetnek:

emésztési panaszok (hányinger, hasmenés);

kellemetlen halszagú lehelet;

véralvadás lassulása;

vérzékenység fokozódása;

allergiás reakciók;

egyes esetekben fejfájás;

nagy dózisban az immunrendszer működésének változása.

Ezért fontos, hogy a halolaj kapszula szedése előtt mindenki mérlegelje saját egészségi állapotát.