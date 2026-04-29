halolaj

Ijesztő mellékhatások derültek ki erről a népszerű csodaszerről

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi az egyik legnépszerűbb étrend-kiegészítő szerepét. A halolaj hatása nem minden esetben egyértelmű, különösen bizonyos egészségi állapotok mellett.
A halolaj régóta ismert az omega-3 zsírsavak miatt, amelyeknek számos jótékony hatást tulajdonítanak. Azonban új kutatások szerint az omega-3 hatása nem minden helyzetben kedvező, különösen agysérülések esetén, ahol bizonyos összetevők akár lassíthatják is a regenerációt - tájékoztat a Science Daily.

A halolaj összetevői eltérően hatnak az agyra
Milyen hatással van a halolaj az agyműködésre?

A halolaj fő összetevői, az omega-3 zsírsavak – különösen a DHA – fontos szerepet játszanak az idegsejtek felépítésében és működésében. 

Hozzájárulhatnak a memória, a koncentráció és az általános kognitív teljesítmény fenntartásához.

Ugyanakkor a kutatások szerint az EPA nevű összetevő eltérően viselkedik. Bizonyos esetekben, például ismétlődő enyhe agysérülések után, gyengítheti az agyi erek stabilitását és lassíthatja a gyógyulási folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy az omega-3 hatása erősen függ a szervezet állapotától.

Mikor lehet káros a halolaj fogyasztása?

A halolaj fogyasztása nem minden esetben problémamentes. Különösen kockázatos az alábbi esetekben:

  • ismétlődő traumás agysérülések esetén;
  • ha a szervezetben felhalmozódik az EPA;
  • bizonyos anyagcsere-folyamatok megváltozása mellett;
  • ha a vérerek regenerációja már eleve sérült.

Ilyen helyzetekben a halolaj kapszula szedése nem feltétlenül segíti, sőt akár hátráltathatja is a felépülést.

Milyen mellékhatásai lehetnek a halolajnak?

A halolaj általában biztonságosnak számít, de bizonyos esetekben mellékhatások is jelentkezhetnek:

  • emésztési panaszok (hányinger, hasmenés);
  • kellemetlen halszagú lehelet;
  • véralvadás lassulása;
  • vérzékenység fokozódása;
  • allergiás reakciók;
  • egyes esetekben fejfájás;
  • nagy dózisban az immunrendszer működésének változása.

Ezért fontos, hogy a halolaj kapszula szedése előtt mindenki mérlegelje saját egészségi állapotát.

