Ijesztő mellékhatások derültek ki erről a népszerű csodaszerről

A halolaj régóta ismert az omega-3 zsírsavak miatt, amelyeknek számos jótékony hatást tulajdonítanak. Azonban új kutatások szerint az omega-3 hatása nem minden helyzetben kedvező, különösen agysérülések esetén, ahol bizonyos összetevők akár lassíthatják is a regenerációt - tájékoztat a Science Daily.
Milyen hatással van a halolaj az agyműködésre?
A halolaj fő összetevői, az omega-3 zsírsavak – különösen a DHA – fontos szerepet játszanak az idegsejtek felépítésében és működésében.
Hozzájárulhatnak a memória, a koncentráció és az általános kognitív teljesítmény fenntartásához.
Ugyanakkor a kutatások szerint az EPA nevű összetevő eltérően viselkedik. Bizonyos esetekben, például ismétlődő enyhe agysérülések után, gyengítheti az agyi erek stabilitását és lassíthatja a gyógyulási folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy az omega-3 hatása erősen függ a szervezet állapotától.
Mikor lehet káros a halolaj fogyasztása?
A halolaj fogyasztása nem minden esetben problémamentes. Különösen kockázatos az alábbi esetekben:
- ismétlődő traumás agysérülések esetén;
- ha a szervezetben felhalmozódik az EPA;
- bizonyos anyagcsere-folyamatok megváltozása mellett;
- ha a vérerek regenerációja már eleve sérült.
Ilyen helyzetekben a halolaj kapszula szedése nem feltétlenül segíti, sőt akár hátráltathatja is a felépülést.
Milyen mellékhatásai lehetnek a halolajnak?
A halolaj általában biztonságosnak számít, de bizonyos esetekben mellékhatások is jelentkezhetnek:
- emésztési panaszok (hányinger, hasmenés);
- kellemetlen halszagú lehelet;
- véralvadás lassulása;
- vérzékenység fokozódása;
- allergiás reakciók;
- egyes esetekben fejfájás;
- nagy dózisban az immunrendszer működésének változása.
Ezért fontos, hogy a halolaj kapszula szedése előtt mindenki mérlegelje saját egészségi állapotát.
