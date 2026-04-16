Megdöbbentő fogás a reptéren: senki sem gondolná, hogy mit csempésznek manapság

A hangyacsempészett ügyében a nairobi bíróság pénzbírságra és egyéves, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a kínai férfit. A hatóságok a reptéren, indulás előtt találták meg nála a kémcsövekbe rejtett hangyákat.

Hangyákat csempészett egy férfi. Kenyából Kínába akaara szállítani őket (a kép illusztráció)

Hangyacsempészet miatt elítéltek egy kínai állampolgárt Kenyában

Pénzbírságra, valamint egyéves feltételes börtönbüntetésre ítélte Nairobiban a bíróság szerdán azt a kínai állampolgárt, aki ellen tavaly emeltek vádat illegális hangyacsempészet miatt, de csak idén márciusban sikerült őrizetbe venniük a hatóságoknak.

Csang Kecsunt - akinek a poggyászában több mint 2200 hangyát, köztük 1948 "messor cephalotes" fajút találtak főleg kémcsövekbe rejtve - a nairobi Jumbo Jettison nemzetközi repülőtéren vették őrizetbe március 10-én közvetlenül azelőtt, hogy Kínába szállította volna őket.

Irene Gichobi, a nairobi nemzetközi repülőtér ügyeiben illetékes bíróság elnöke elmondta, hogy a férfit vadon élő állatok engedély nélküli kereskedelmében találták bűnösnek. Hozzátette, hogy Csang beismerte a bűncselekmény elkövetését, de az eljárás során nem viselkedett "tisztességesen" és nem mutatott megbánást, ezért csempésztevékenységének súlyára, valamint "káros ökológiai hatására való tekintettel súlyos és visszatartó erejű büntetésként egymillió kenyai shilling (2,37 millió forint) megfizetésére ítélik; és ha ezt megtagadja, akkor egyéves börtönbüntetést kell letöltenie". A bíró közölte azt is, hogy a vádlott 14 napon belül fellebbezést nyújthat be az ítélet ellen.

Kenyában tavaly két esetben indított büntetőeljárásokat illegális hangyacsempészet miatt a vadvédelmi hatóság (KWS), miután áprilisban mintegy 5 ezer hangyát találtak két belga tinédzsernél; illetve 400 hangyát egy kenyai és egy vietnámi férfinél, akikre 1925 dollár értékű pénzbüntetést, nem fizetés esetén pedig szintén egyéves börtönbüntetést szabtak ki.

A hatóságok közlése szerint egy további büntetőeljárás még folyamatban van az ellen a március 13-án őrizetbe vett kenyai férfi ellen, aki a tavaly elítélt négy személy közül háromnak szállított hangyákat, és közülük 1300-at Csang Kecsunnak adott el, darabonként 100 kenyai shillingért (kevesebb mint egy euróért), de ő tagadja a bűncselekmény elkövetését.