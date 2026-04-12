Gondolta volna? Ezek az alkoholok okozhatnak hasmenést

A hasmenés kialakulásában több tényező is szerepet játszhat, de az alkoholfogyasztás az egyik leggyakoribb kiváltó okok közé tartozik. Egyes italok különösen erősen irritálják az emésztőrendszert, és akár rövid időn belül panaszokat okozhatnak – tájékoztat a Lentra.

Hasmenés – mely italok a legveszélyesebbek?

A szakértők szerint a tömény italok, például a vodka, a whisky vagy a konyak kiemelten kockázatosak. Magas alkoholtartalmuk miatt erősebben irritálják a gyomor és a belek nyálkahártyáját, valamint felboríthatják a bélmozgást – különösen, ha nagy mennyiségben vagy étkezés nélkül fogyasztják őket.

A 15 százaléknál magasabb alkoholtartalmú italok nagyobb dózisban lassíthatják az emésztőrendszer működését, ami szintén hozzájárulhat a kellemetlen tünetek kialakulásához.

A magas cukortartalmú alkoholos italok – például koktélok, likőrök és erősített borok – szintén problémát okozhatnak. A cukor vizet vonz a bélrendszerbe, ami fokozhatja a hasmenés kialakulásának esélyét. Ez a hatás még azoknál is jelentkezhet, akik egyébként nem küzdenek emésztési problémákkal.

Sokan ártalmatlannak gondolják, mégis a sör is okozhat hasmenést. Ennek oka, hogy szén-dioxidot, erjedési melléktermékeket és olyan összetevőket tartalmaz, amelyek felgyorsíthatják a bélmozgást.

Kik vannak nagyobb veszélyben?

Különösen érzékenyek lehetnek azok, akik valamilyen emésztőrendszeri betegséggel élnek. Ilyen például:

gyomorhurut;

irritábilis bél szindróma;

hasnyálmirigy-gyulladás;

májbetegségek.

Ezekben az esetekben már kisebb mennyiségű alkohol is erős reakciót válthat ki.

Az alkohol közvetlenül irritálja a bélrendszert, miközben befolyásolja a folyadékháztartást és a bélmozgást is. A cukor és az adalékanyagok tovább erősíthetik ezt a hatást, ami végül hasmenéshez vezethet.