Komoly fennakadások jöttek a fővárosban, az autósokat is figyelmeztették

A havazás Moszkvában több közlekedési ágazatban is fennakadást okozott, miközben az utak eljegesedésének veszélyére figyelmeztettek. A hatóságok különösen a nyári gumira váltott autósokat kérték óvatosságra.
Havazás borította be Moszkvát
Hótakaró borította be Moszkvát az éjszaka kezdődött havazás és havas esőzés nyomán, az orosz hidrometeorológiai központ hétfőn az utak eljegesedésének veszélyére figyelmeztetett.
A moszkvai közlekedési hatóság azt tanácsolta a nyári gumira váltott az autósoknak, hogy inkább a tömegközlekedést vegyék igénybe. A havazás az orosz főváros körzetében fennakadást okozott a légi, a vasúti és a városi tömegközlekedésben.
A közlemény szerint hétfő estig helyenként jelentős csapadék várható,
beleértve a havas esőt és a 2-7 centiméteres időszakos hóvastagodást.
Szentpétervár körzetében a Roszszetyi Lenenergo villamosenergia-szolgáltató több mint száz csoportja dolgozik az elektromos hálózatban a viharos erejű szél, valamint a hó és a havas eső okozta károk helyreállításán. A légvezetékekre dőlt fák eltávolításában, valamint javítási munkálatokban 281 szakember és 121 gép vesz részt.
A hóesés Moszkvában kedden is folytatódhat, a hétvégére azonban az előrejelzések szerint a levegő hőmérséklete már 17-18 fokra emelkedhet – írja az MTI.
