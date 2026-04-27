Komoly fennakadások jöttek a fővárosban, az autósokat is figyelmeztették

Hó és havas eső borította be az orosz fővárost, miközben jeges utakra figyelmeztettek. A havazás Moszkvában fennakadásokat okozott a légi, vasúti és városi közlekedésben is. Az autósoknak azt tanácsolták, hogy inkább a közösségi közlekedést válasszák.
A havazás Moszkvában több közlekedési ágazatban is fennakadást okozott, miközben az utak eljegesedésének veszélyére figyelmeztettek. A hatóságok különösen a nyári gumira váltott autósokat kérték óvatosságra.

Havazás, hó és ítéletidő kísértete járja be Moszkva utcáit (A kép illusztráció) Fotó: Владимир Колесов/Pexels

Havazás borította be Moszkvát

Hótakaró borította be Moszkvát az éjszaka kezdődött havazás és havas esőzés nyomán, az orosz hidrometeorológiai központ hétfőn az utak eljegesedésének veszélyére figyelmeztetett.

A moszkvai közlekedési hatóság azt tanácsolta a nyári gumira váltott az autósoknak, hogy inkább a tömegközlekedést vegyék igénybe. A havazás az orosz főváros körzetében fennakadást okozott a légi, a vasúti és a városi tömegközlekedésben.

A közlemény szerint hétfő estig helyenként jelentős csapadék várható,

beleértve a havas esőt és a 2-7 centiméteres időszakos hóvastagodást.

Szentpétervár körzetében a Roszszetyi Lenenergo villamosenergia-szolgáltató több mint száz csoportja dolgozik az elektromos hálózatban a viharos erejű szél, valamint a hó és a havas eső okozta károk helyreállításán. A légvezetékekre dőlt fák eltávolításában, valamint javítási munkálatokban 281 szakember és 121 gép vesz részt.

A hóesés Moszkvában kedden is folytatódhat, a hétvégére azonban az előrejelzések szerint a levegő hőmérséklete már 17-18 fokra emelkedhet – írja az MTI.

