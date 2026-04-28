Egy időzített bomba ketyeg a föld alatt Kalifornia egyik legsűrűbb régiójában

Egyre komolyabb figyelmeztetések érkeznek a szakértőktől, miszerint a Hayward törésvonal földrengés nemcsak elkerülhetetlen, hanem sokkal pusztítóbb is lehet, mint azt korábban gondolták. A Kaliforniában húzódó törésvonal már régóta „túlfeszített állapotban” van, és a tudósok szerint bármikor bekövetkezhet egy nagy erejű rengés – írj a DailyMail.

A Hayward törésvonal földrengés egy sűrűn lakott kaliforniai térségben okozhat pusztító károkat Fotó: Shutterstock

Hayward törésvonal földrengés: miért lehet pusztítóbb, mint valaha?

A kutatók szerint a Hayward törésvonal a híres San Andreas rendszer része, és képes akár 7-es erősséget meghaladó földrengést is kiváltani. Az utolsó jelentős rengés még 1868-ban történt, miközben a szakértők számításai alapján 95–183 évente ismétlődnek az ilyen események — vagyis statisztikailag már most is „túl van a határidőn”.

A legújabb vizsgálatok során a szakemberek 50 különböző, valósághű forgatókönyvet modelleztek, hogy pontosabb képet kapjanak arról, mi történhet egy jövőbeli katasztrófa során. Az eredmények sokkolóak: egy nagy rengés esetén bizonyos területeken akár 50 százalékkal erősebb lehet a talajmozgás, mint amit korábban feltételeztek.

Különösen veszélyeztetettek azok a régiók, ahol a talaj szerkezete felerősítheti a rezgéseket. Az úgynevezett „medence” területek — például a Livermore-medence vagy a San Francisco-öböl part menti síkságai — csapdába ejthetik a szeizmikus hullámokat, így a rengés hosszabb ideig és nagyobb intenzitással tarthat.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy amikor a törésvonal egy irányba szakad fel, az energiát „lencseszerűen” fókuszálja előre. Ez a jelenség különösen veszélyes lehet a magasabb vagy rugalmasabb szerkezetű épületek számára, amelyek nem feltétlenül bírják ki az extrém kilengéseket.

A becslések szerint a San Francisco-öböl térségében közel nyolcmillió ember él, így egy ilyen katasztrófa hatása óriási lehet. Korábbi jelentések alapján 2043-ig 95 százalék az esélye annak, hogy legalább egy 6,7-es erősségű földrengés történik a térségben — és egyre több jel utal arra, hogy ennek epicentruma éppen a Hayward törésvonal lehet.