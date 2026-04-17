Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Olvasta?

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

helikopter-baleset

Öt perc után eltűnt a gép – többen életüket vesztették egy helikopter-balesetben

5 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy rövid ideig tartó repülés végződött tragédiával Indonéziában, amikor egy helikopter nem sokkal felszállás után eltűnt a radarokról. A helikopter-baleset részletei szerint a fedélzeten tartózkodó nyolc ember életét vesztette, a roncsokat pedig később sűrű erdőben találták meg.
Helikopter-baleset rázta meg Indonézia nyugat-kalimantáni térségét, miután egy Airbus H130 típusú gép öt perccel a felszállás után megszakította a kapcsolatot az irányítással. A helikopter a Melawi körzetből indult, és egy másik pálmaolaj-ültetvény felé tartott a Kubu Raya körzetbe – tájékoztat az ABC News.

A helikopter-baleset áldozatai között külföldi állampolgár is volt - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
A hatóságok közlése szerint a keresőcsapatok később a Sekadau körzet sűrű erdős területén találták meg a roncsokat. A balesetben kétfős személyzet és hat utas vesztette életét.

Miért gyakoriak a hasonló balesetek Indonéziában?

Indonézia földrajzi adottságai jelentősen megnehezítik a közlekedést. A szigetvilág, a sűrű esőerdők és az időjárási viszonyok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a légi közlekedés nagyobb kockázatot hordozzon, különösen kisebb repülőgépek és helikopterek esetében.

Helikopter-baleset Katarban: hat ember vesztette életét

Ketten meghaltak egy helikopter-balesetben a Fülöp-szigeteken


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!