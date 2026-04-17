Öt perc után eltűnt a gép – többen életüket vesztették egy helikopter-balesetben

Helikopter-baleset rázta meg Indonézia nyugat-kalimantáni térségét, miután egy Airbus H130 típusú gép öt perccel a felszállás után megszakította a kapcsolatot az irányítással. A helikopter a Melawi körzetből indult, és egy másik pálmaolaj-ültetvény felé tartott a Kubu Raya körzetbe – tájékoztat az ABC News.

A helikopter-baleset áldozatai között külföldi állampolgár is volt

A hatóságok közlése szerint a keresőcsapatok később a Sekadau körzet sűrű erdős területén találták meg a roncsokat. A balesetben kétfős személyzet és hat utas vesztette életét.

Miért gyakoriak a hasonló balesetek Indonéziában?

Indonézia földrajzi adottságai jelentősen megnehezítik a közlekedést. A szigetvilág, a sűrű esőerdők és az időjárási viszonyok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a légi közlekedés nagyobb kockázatot hordozzon, különösen kisebb repülőgépek és helikopterek esetében.

