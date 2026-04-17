Borulhat minden, amit a világegyetemről hittünk – új dimenziót fedeztek fel

Hét dimenziója is lehet a világegyetemnek egy friss elképzelés szerint, amely túlmutat a megszokott négy dimenzió modelljén. A kutatók azt állítják, hogy a fekete lyukak nem tűnnek el teljesen, hanem apró maradvány formájában őrizhetik meg az információt.

Egy új elmélet szerint a világegyetem nem négy-, hanem hétdimenziós lehet, és ez segíthet megoldani a fizika egyik legrégebbi rejtélyét, a fekete lyukak információs paradoxonát. A kutatók azt állítják, hogy a három plusz dimenzió rejtve marad előlünk, mert annyira apró és szorosan „felcsavarodott”, hogy közvetlenül nem érzékeljük. A modell szerint azonban ezek a láthatatlan dimenziók nagyon is fontos szerepet játszhatnak a téridő működésében.

A klasszikus elképzelés szerint a fekete lyukakból semmi sem szökhet meg. Stephen Hawking azonban már az 1970-es években arra jutott, hogy ezek az objektumok sugárzást bocsátanak ki, és idővel lassan elpárolognak. Ez komoly problémát vetett fel, mert a kvantumfizika egyik alapelve szerint az információ nem semmisülhet meg. Ha egy fekete lyuk teljesen eltűnik, akkor mi történik azzal az információval, amit korábban elnyelt? Ezt nevezik információs paradoxonnak.

Richard Pinčák, a Szlovák Tudományos Akadémia kutatója és társai szerint a megoldás a téridő új értelmezésében rejlik. A modelljük alapján a téridő nemcsak meghajolhat, hanem meg is csavarodhat, és ez az úgynevezett torziós mező döntő szerepet kaphat a fekete lyukak végső állapotában. Elméletük szerint amikor a fekete lyuk rendkívül kicsire párolog, a hét dimenzió egyfajta csomóba gabalyodik, amely megakadályozza a teljes eltűnést.

A kutatók úgy vélik, hogy így egy parányi maradvány marad hátra, amely megőrzi a fekete lyukba zuhant információt. Ez a maradvány elképesztően kicsi lenne, még egy elektronnál is sokkal kisebb. Az elmélet egyelőre merész és további bizonyításra vár, de új megközelítést kínál arra, hogyan egyeztethető össze Einstein fizikája a kvantumvilággal – olvasható a Daily Mail oldalán