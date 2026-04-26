Csodamotort építettek, szinte termeli az üzemanyagot

A Geely új hibridmotor fejlesztése rendkívül alacsony fogyasztást ígér laboratóriumi körülmények között. Az i-HEV rendszer az energiahatékony közlekedést célozza, és a kínai modellek után Európában is szerepet kaphat.

A Geely új hibridmotorja

A hibrid hajtás lényege, hogy a fékezéskor keletkező energiát nem hagyja elveszni, hanem eltárolja, majd bizonyos helyzetekben, például gyorsításkor újra felhasználja. A Geely szerint az új rendszert főként városi közlekedésre, gyors reakciókra és hatékony energia-visszanyerésre optimalizálták. A megoldást mesterséges intelligencia is támogatja, így a hajtás a forgalmi helyzetekhez igazodva dolgozhat.

A Geely azt állítja, hogy az i-HEV rendszer 48,4 százalékos termikus hatásfokot ér el, ami kiemelkedő érték a sorozatgyártású autók világában. Ez az adat azt mutatja meg, hogy az üzemanyag energiájából mennyi hasznosul ténylegesen.

Összehasonlításként a hagyományos belső égésű motorok általában 30–38 százalékos hatásfokkal működnek, a legjobb hibrid rendszerek pedig eddig körülbelül 41 százalékig jutottak.

Az i-HEV hajtást először a Geely Preface, Monjaro, Emgrand és Boyue modellekben vethetik be Kínában. A gyártó már konkrét adatokat is közölt: a Preface 3,98 literes, a nagyobb Monjaro pedig 4,75 literes fogyasztással érkezhet 100 kilométeren. Ezek ugyan nem érik el a laboratóriumi 2,2 literes értéket, de a kategóriájukban így is alacsonynak számítanak.

A Geely Európában is terjeszkedne, ami azért fontos, mert a vállalat ma már a Volvo és a Polestar tulajdonosaként, valamint Mercedes-Benz-részesedésével globális autóipari szereplőnek számít – írja a Bild.

