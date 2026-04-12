Ezeket sokan rosszul tudják: meglepő tények a kutya- és macskaallergiáról

Sok allergiás ember álmodik arról, hogy tünetek nélkül tarthasson otthon kutyát vagy macskát, ezért egyre többen keresnek alternatív megoldásokat. A hipoallergén háziállat azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy búcsút inthetünk az allergiás panaszoknak.
A hipoallergén háziállatok sok allergiás számára reményt jelenthet, hogy mégis tarthat kis kedvencet kellemetlenségek nélkül. Szakértők azonban felfedték, hogy valójában léteznek-e hipoallergén kutyák és macskák – írja a Huffpost.com. 

Tényleg megoldás az allergiára a hipoallergén háziállat, vagy csak mítosz? (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Léteznek egyáltalán hipoallergén háziállatok?

Sokan úgy gondolják, hogy bizonyos kutya- vagy macskafajták nem váltanak ki allergiás reakciót, ám a valóságban nincs olyan állat, amely teljesen allergénmentes lenne. Bár egyes fajtákat gyakran hipoallergénként emlegetnek, a tudomány jelenlegi állása szerint nem létezik olyan kutya vagy macska, amely garantáltan nem okoz tüneteket. 

Ennek oka, hogy az allergiát nem maga a szőr váltja ki, hanem az állatok bőréből, elhalt hámsejtjeiből és nyálából származó fehérjék. 

Ezek az allergének könnyen a levegőbe kerülnek, majd belélegezve okoznak panaszokat. 

Kutatások azt is kimutatták, hogy egyes „hipoallergénnek” tartott kutyák akár több allergént is hordozhatnak, mint más fajták. Ráadásul még a szőrtelen macskák – például a Szfinx macska – sem jelentenek kivételt, mivel a bőrük ugyanúgy termel allergiát kiváltó anyagokat. 

Mi segíthet az allergia tünetein? 

Ha valaki allergiás, a leghatékonyabb módszer az állatokkal való érintkezés csökkentése. Ez azonban sokak számára nem reális, hiszen a háziállat a család része. Ilyen esetekben érdemes más megoldásokat keresni. 

A rendszeres fürdetés például csökkentheti a kutyák által kibocsátott allergének mennyiségét, míg az állat bőrének egészsége szintén fontos szerepet játszik.

 Az is számít, hogy az állat ivartalanított-e, mivel például a nem ivartalanított kandúrok több allergént termelnek. 

Hosszabb távon az allergia elleni immunterápia is hatékony lehet. Ennek során a szervezet fokozatosan hozzászokik az allergénekhez, így idővel csökkenhetnek a tünetek. 

Akár hetekig is a lakásban rejtőzhet ez a veszélyes élősködő

Ahogy arra az Origo már korábban felhívta a figyelmet, a tavasz beköszöntével beindult a kullancsszezon is. Sokan úgy gondolják, hogy a kullancs csak a természetben jelent veszélyt, pedig ezek az apró vérszívók a lakásban is felbukkanhatnak. A kullancsok elleni védekezés ezért nem ér véget a kirándulás után – a paraziták akár hetekig is megbújhatnak az otthonunkban, ha nem figyelünk.

 

