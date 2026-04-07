Súlyos állapotban szállították kórházba a híres énekest – valaki meglőtte

A híres rappert (Offset) hétfő este lőtték meg a floridai Hollywoodban, a Seminole Hard Rock Hotel & Casino előtt. A sérültet kórházba szállították, miközben a rendőrség két embert őrizetbe vett.

Meglőtték a híres rappert, Offsetet

Hétfő este meglőttek egy híres rappert, Offsetet a floridai Hollywoodban, a Seminole Hard Rock Hotel & Casino előtti parkolószolgálati részen. A zenész szóvivője és a rendőrség is megerősítette, hogy kórházba szállították, állapota stabil, folyamatos megfigyelés alatt tartják.

A hatóságok szerint a lövöldözés este hét óra után történt, két embert őrizetbe vettek, a nyomozás jelenleg is tart. A rendőrség közölte, hogy a helyszín biztonságos, a lakosságot nem fenyegeti veszély.

Offset, polgári nevén Kiari Kendrell Cephus, korábban Cardi B férje volt, két közös gyermekük van. Az ügy azért is kapott nagy figyelmet, mert egykori Migos-rappertársa, Takeoff 2022 novemberében halt meg, miután egy lövöldözésben halálos találat érte. Az eset újra reflektorfénybe állította Offset biztonságát és közegét – számolt be az ABC News.

Holtan került elő a fiatal rapper, a zenei világ gyászol

Haláleset megrázta a zenei világot, és újra ráirányította a figyelmet a mexikói erőszakhullámra. Egy fiatal kolumbiai rapper turné közben tűnt el Mexikóban, majd napokkal később holtan találták meg.

A rajongói előtt lőttek le egy népszerű rappernőt

Alliauna Green, művésznevén Tan DaGod, egy kaliforniai üzlet nyitórendezvényén halt meg, miután 24 000 követője előtt népszerűsítette a helyet. Az esetet követően kórházba szállították a 27 éves lányt, ahol belehalt sérüléseibe. A hírek szerint a halálos támadást egy nézeteltérés okozta.