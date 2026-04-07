Vance Budapestre jön – komoly üzenetet hoz Washingtonból

Súlyos állapotban szállították kórházba a híres énekest – valaki meglőtte

Hétfő este lövöldözés tört ki a floridai Hollywoodban, egy kaszinó előtt, ahol Offsetet lövés érte. A híres rappert kórházba szállították, ahol stabil állapotban ápolják. A rendőrség két embert vett őrizetbe, az ügyben továbbra is vizsgálódnak.
Meglőtték a híres rappert, Offsetet (A képen a rapper, SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Offset attends as Raising Cane's owner and founder Todd Graves hosts celebrity friends for Super Bowl LX at Levi Stadium in Santa Clara at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. Phillip Faraone/Getty Images for Raising Cane's/AFP (Photo by Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Hétfő este meglőttek egy híres rappert, Offsetet a floridai Hollywoodban, a Seminole Hard Rock Hotel & Casino előtti parkolószolgálati részen. A zenész szóvivője és a rendőrség is megerősítette, hogy kórházba szállították, állapota stabil, folyamatos megfigyelés alatt tartják.

A hatóságok szerint a lövöldözés este hét óra után történt, két embert őrizetbe vettek, a nyomozás jelenleg is tart. A rendőrség közölte, hogy a helyszín biztonságos, a lakosságot nem fenyegeti veszély. 

Offset, polgári nevén Kiari Kendrell Cephus, korábban Cardi B férje volt, két közös gyermekük van. Az ügy azért is kapott nagy figyelmet, mert egykori Migos-rappertársa, Takeoff 2022 novemberében halt meg, miután egy lövöldözésben halálos találat érte. Az eset újra reflektorfénybe állította Offset biztonságát és közegét – számolt be az ABC News.

Holtan került elő a fiatal rapper, a zenei világ gyászol

Haláleset megrázta a zenei világot, és újra ráirányította a figyelmet a mexikói erőszakhullámra. Egy fiatal kolumbiai rapper turné közben tűnt el Mexikóban, majd napokkal később holtan találták meg.

A rajongói előtt lőttek le egy népszerű rappernőt

Alliauna Green, művésznevén Tan DaGod, egy kaliforniai üzlet nyitórendezvényén halt meg, miután 24 000 követője előtt népszerűsítette a helyet. Az esetet követően kórházba szállították a 27 éves lányt, ahol belehalt sérüléseibe.  A hírek szerint a halálos támadást egy nézeteltérés okozta.

 

