Kitört a botrány az étteremben, Hitler kedvenc fogását kínálták – ki nem találná, hogy mi az!

Egy alsó-ausztriai vendéglő április 20-án – Adolf Hitler születésnapján – felvette az étlapjára a diktátor egykori kedvenc ételét, a tojásos nokedlit. Az eset hatalmas botrányt kavart – írja a Heute.at.

Kitört a botrány az étteremben, Hitler kedvenc fogását kínálták

A tojásos nokedli évről évre hatalmas port kavar, egyes éttermek ugyanis minden évben felteszik az étlapjukra, ami miatt a tulajdonosok bíróság elé is kerülhetnek a nemzetszocialista tevékenységet tiltó törvény miatt.

Hasonló eset miatt a múlt héten született ítélet egy vádlott ügyében, aki egy év felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Hatalmas port kavart az alsó-ausztriai GEA Hotel zur Sonne panzióban, hogy az étterem április 20-án felvette az étterem étlapjára a tojásos nokedlit.

„Több hétre előre elkészítettük az étlapot, és közben nem figyeltünk a dátumra” – közölte a Heute megkeresésére a hotel.

Egy a környéken élő lakos azt állította később, hogy rendszeresen jár a szálloda éttermébe, de még sosem látta az étlapon a tojásos nokedlit.

Egy fél órával később az étterem levette az online étlapról a tojásos nokedlit, és zöldséges pitét kínáltak fel helyette.

